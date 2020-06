Ole Henriksen kan ikke komme 'hjem'.

Den 69-årige cremekonge har siden 1960'erne haft bolig uden for Danmark, men den aktuelle coronakrise har fået ham til at længes mod fædrelandet, hvilket nu har givet ham rejseproblemer, skriver Se & Hør.

Til daglig bor Ole Henriksen i USA, i Los Angeles, hvor han blandt andet har en skønhedsklinik i rigmanskvarteret Beverly Hills.

Lige for tiden ligner den ellers så livlige kendis-by iføge ugebladet snarere en spøgelsesby, og da Ole Henriksen har hørt, at Danmark har åbnet langt mere op, kæmper han nu for at komme på et fly mod København.

»Vi har forsøgt at booke flere flyafgange, men de bliver aflyst hver gang,« siger Ole Henriksen til Se & Hør og tilføjer, at hans rejseagent mener, at han bør kunne komme på et fly til Danmark i begyndelsen af juli.

Ole Henriksen og hans mand Laurance købte i 2018 en 300 kvadratmeter stor toetagers lejlighed på Sankt Annæ Plads i København tæt på blandt andet dronning Margrethes Amalienborg.

I forbindelse med købet fortalte han dengang, at han regnede med at være i Danmark cirka tre måneder om året.

Han var blandt andet hjemme i Danmark sidste sommer, hvor han deltog i fejringen af prins Joachims 50-års fødselsdag.

Ole Henriksen og manden Laurence Roberts. Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Ole Henriksen og manden Laurence Roberts. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Her fortalte Ole Henriksen til B.T., at han havde lært prinsen at kende, efter at de havde mødt hinanden i Los Angeles under en dansk filmfestival.

»Vi faldt i snak, og jeg roste hans skjorte for at være så farverig. Det blev han så glad for,« lød det fra Ole Henriksen.

Sidste år fortalte han også til Billed Bladet, hvor glad han var for at have 'genfundet' København:

»Vi går lange ture nede ved havnen om aftenen. Vi går på museer. Det er som at genopdage København på en helt ny måde, og jeg elsker det.«