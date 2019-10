»Man ved aldrig, hvornår tingene ender, så jeg har bestemt mig for at nyde det, mens det varer.«

Hvis man kender Ole Henriksen, så kan man næsten ikke undgå at have tænkt tanken 'Er den mand aldrig sur?'

Og nej, han er aldrig sur, hvor utroligt det end kan lyde. Årsagen til det er et valg, han tog tidligt i livet.

»Jeg har været sådan her fra barnsben, og da jeg blev ældre, besluttede jeg ikke at være bange for at fastholde det,« siger han, da B.T. møder den 68-årige kosmetolog.

Ole Henriksen fortæller, at han ikke kan leve uden at bevæge sig. Rutsjebaner er han særligt glad for. Foto: Jeppe Bjørn

Hvis han har lyst til at stå foran alle sine kunder ved en lanceringsfest for sit nye skønhedsprodukt og danse det bedste, han kan, så gør han det.

Og har han lyst til at råbe 'I love it!', så man kan høre det flere hundrede meter væk, så gør han også det. For det gør ham glad – og han har fundet ud af, at det skaber glæde hos andre.

Ifølge ham selv, så er det også en stor del af den succes, han har i dag.

»Årsagen til min succes er jo nok 50 procent min personlighed og 50 procent det produkt, jeg har udviklet,« siger han.

Han fortæller om sin opvækst i den lille jyske by Nibe, hvor han omdelte aviser.

Her motiverede han sig selv ved at gøre det til en konkurrence.

»Jeg elsker at bevæge mig, så jeg løb om kap med mig selv. Det fik mig til at smile og være glad,« fortæller han.

Det samme princip bruger han i dag. Det skal være sjovt at arbejde.

I Los Angeles har Ole Henriksen en klinik, hvor han behandler blandt andre tv-værten Ellen Degeneres. Foto: Jeppe Bjørn

»Jeg vil ikke forholde mig til andet end det positive,« siger den verdenskendte cremekonge.

»Men jeg synes, jeg gør det uden at være for klovneagtig,« tilføjer han.

Det er blevet hans brand – og det virker. I dag er hans skønhedsprodukter verdenskendt og verdensanerkendt.

Lige nu er han aktuel med et nyt show og foredrag, som han kalder 'The Ole Glow Show'. For ham er 'glow' eller glød, som det hedder på dansk, meget mere end udstråling.

»Glow er livsglæde, positivitet og succes,« siger han.

Han vil lære folk, hvordan man får succes, arbejder hårdt og samtidig holder ved, hvem man er. Holder ved, hvad der gør en glad.

»Du kan ikke bare kopiere andre – du skal være dig selv. Ellers er der ikke særlig store chancer for, at du når langt,« siger han og fortsætter:

»Du skal gøre det, du er god til. Det, der gør dig glad.«

For ham er succes ikke at være som de hardcore businessmænd, man for eksempel ser i programmet 'Løvens hule'.

»Hardcore er ikke noget, der tiltaler mig. Det er ikke noget, der føles godt,« forklarer han og fortsætter:

»Jeg vil føle mig godt tilpas, og det gør jeg ved at være mig selv.«

Han er en glad mand fra naturens side, og det er ikke noget, han forbinder med dem, der sidder med skeptiske blikke i 'Løvens hule'. Sådan bliver han aldrig.

Foto: Jeppe Bjørn

»For mig vil det ikke være muligt at drive en virksomhed på den måde,« fortæller han.

Det er, hvad der virker for ham.

»Når jeg kommer dansende ind i et rum, så skaber det glæde. Det skaber arbejdsglæde,« siger han og smiler så stort, han kan.

Ole Henriksen tager på turne med 'The Ole Glow Show' den 22. oktober, og du kan finde billetter til showet på ticketmaster.dk.