Der er altid glæde og smil i cremekongen Ole Henriksens stemme, men i disse dage er glæden ekstra stor. Det er nemlig lykkedes Ole Henriksen og hans mand, Laurence Roberts, at få flybilletter hjem til Danmark.

»Først blev alle fly aflyst og rykket rundt på grund af coronavirus, men nu flyver vi hjem den 2. juli, og vi glæder os enormt meget til at være på dansk jord igen. Det bliver så skønt,« lyder det fra Ole Henriksen.

Han har opholdt sig i Los Angeles, siden landegrænser over hele verdenen begyndte at lukke ned i marts. Her måtte Ole Henriksen, der var på PR-tur i Dubai, i al hast flyve tilbage til USA – og siden har han og Laurence været strandet i deres hjem i det mondæne Hollywood Hills.

Los Angeles har de seneste måneder lignet en spøgelsesby præget af lukkede butikker og udgangspåbud, og først nu er enkelte dele af byen ved at åbne op. Men der er stadig krav om social afstand, ligesom du skal bære maske, når du bevæger dig uden for dit hjem.

Selv om Ole Henriksen er vant til en kalender fyldt med rejser og ikke er plejer at være på samme matrikel ret længe ad gangen, har han bestemt ikke kedet sig.

»Med produkter, der bliver solgt i 35 lande, er vores firma godt gearet til at arbejde, uden at vi sidder på samme kontor,« siger den 69-årige dansker, der blandt andet har lavet en masse interviews og PR over Skype og Zoom.

Derudover er tiden gået med at motionere i det træningsområde, han i sin tid har fået bygget bagved huset, og ellers bare sætte pris på livet med Laurence.

»Vi har lavet en masse vidunderlig mad, hygget os med tændte stearinlys og set en masse gode tv-shows. Vi har også haft venner forbi til middag, hvor vi har siddet udendørs for at undgå at være for tæt på hinanden,« fortæller Ole Henriksen.

Parret skal helt sikkert også ud at spise med venner og familie, når de henover sommeren er seks uger i Danmark.

»Vi tager selvfølgelig til Jylland og besøger familien. Vi skal blandt andet til Skagen og slappe af deroppe i nogle dage. Min bror har et hus i nabolaget, så ham skal vi se. Min anden bror har hus i Blokhus, så ham skal vi også besøge sammen med min mor, imens vi bor på hotel,« fortæller Ole Henriksen glædesstrålende.

Derudover går turen til Bornholm, hvor Laurence aldrig før har været. Han blev meget betaget af solskinsøen, efter han så Ole Henriksens tv-serie 'Ole elsker Danmark', der blev vist på TV 2 sidste år og i øjeblikket genudsendes.

»Det bliver en stor oplevelse at komme derover. Men jeg måtte lige forklare Laurence, at det altså er en lang tur fra Nordjylland, og at det godt kan svare sig med et stop i lejligheden i København,« griner Ole Henriksen.

Parrets lejlighed ligger i det indre København, bare et stenkast fra Nyhavn, og den har de seneste par år været deres faste base, når de er hjemme i Danmark.

»Herfra kan vi rigtig nyde København. Gå ture langs vandet, køre på rulleskøjter og tage på cykelture, gå i Tivoli og gå ud at spise lækker mad. I det hele taget bare nyde 'the good life',« siger Ole Henriksen.