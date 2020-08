Den altid glade og smilende Ole Henriksen har tjent styrtende med penge. Men han er også en dygtig forretningsmand.

Det afslører han i podcasten 'Hele vejen rundt.'

»Jeg har altid været virkelig god med penge og god til at investere og lave budgetter. På et tidspunkt blev mit spa en kæmpe succes, og de store stjerner blev klienter, så jeg tjente flere penge hurtigere end forventet, og dem investerede jeg. I played the stock market,” siger OIe Henriksen i podcasten og fortsætter:

»Men da jeg så pludselig fik mistanke om, at aktiemarkedet ikke ville holde sig på toppen, solgte jeg en morgen hele molevitten og satte det hele i banken. Tre måneder senere kollapsede markedet.«

Ole Henriksen afslører også, at han ikke fortalte det til sin mand, Laurance, at han pludselig havde tjent en masse penge. Han måtte dog krybe til korset, da parret ledte efter nyt hus.

For her var Laurence nemlig i tvivl om, hvordan de skulle få råd til stort hus i den pæne del af Los Angeles.

Ole Henriksen fortalte, at han havde penge, og det var så her, at Laurence fandt et hus nord for Sunset Boulevard. Et hus, hvor parret nu har haft deres base i næsten 30 år.

Og det med at have sans for penge, det startede allerede i en tidlig alder.

For da Ole Henriksen var en lille knægt, arbejdede han for pengene. Hver morgen stod han op 5.30 for at dele mælk ud til beboerne i Nibe.

Han afslører også, at nogle af pengene gik til at hjælpe sine forældre økonomisk, for som han selv fortæller, så er han vokset op i 'små kår.'

Han understreger dog også, at han bestemt ikke var tvunget til at hjælpe til økonomisk, men det var noget han selv havde lyst til.

I et tidligere interview med B.T. har Ole Henriksen fortalt, hvad han selv tror er opskriften på, at han har klaret det så godt:

»Årsagen til min succes er jo nok 50 procent min personlighed og 50 procent det produkt, jeg har udviklet,« fortalte han dengang.