Ole Henriksen er i forvejen kendt for sit store smil og altid høje humør, men ovenpå Joe Bidens valgsejr, er der mildest talt skruet ekstra op for begejstringen hos den danske energibombe.

»Nu kan solen skinne endelig skinne igen,« jubler han, så telefonkablerne danser, da B.T. fanger ham på hans mobil.

Ole Henriksen, der bor en stor del af tiden i Los Angeles i Californien, er i øjeblikket i Danmark, og fra sin lejlighed i det indre København har han fulgt valgdramaet intenst.

»En stor, sort sky har løftet sig over USA, og selvom jeg de sidste par dage, var sikker på, Biden ville vinde, stod jeg og skreg som et lille barn, da det blev officielt. Nu er det partytime!«

På selve valgaftenen var Ole Henriksens humør dog knap så højt.

»Den første aften kunne jeg næsten ikke bevæge mig af skræk. Det så jo frygtelig sort ud, så jeg var helt lammet og glemte alt om alle de dejlige brevstemmer, der også skulle optælles,« fortæller Ole grinende.

Den 69-årige dansker flyttede permanent til USA i 1974, og stemte første gang til præsidentvalget i 2016.

Inden han for kort tid siden rejste fra hjemmet i Los Angeles til Danmark, nåede han at aflevere sin amerikanske brevstemme, det var med stor glæde, han satte sit kryds ved Joe Biden.

»Jeg har altid været demokrat, for det er det parti, der arbejder for alle, og jeg kunne ikke drømme om at stemme baseret på min pengepung. Lagkagen er stor nok til os alle sammen,« fastslår Ole Henriksen, der også har sikret sig, at hans mange ansatte USA har langt bedre arbejdsforhold end de fleste amerikanere.

Derfor får de både ferie og barselsorlov efter danske forhold, ligesom han ser det som en selvfølge, at de har gode sundhedsforsikringer. Det ligger Ole Henriksen så meget på hjertet, at det faktisk gælder ansatte i alle de 45 lande, hans firma opererer i.

Til gengæld giver han ikke fem flade danske kroner for hverken Trumps politik eller menneskelige egenskaber.

»Han har altid troet, at det var ham, der styrede verden. Vi har igen og igen set, hvordan han har opført sig som et forkælet barn, der har råbt og skreget for at få sin vilje. Bare se alle de tweets, han sendte ud om, at han havde vundet. Men nu er det bare slut prut,« siger Ole Henriksen, og glæder sig ekstra meget over Bidens jordskredssejr.

»Det har været nødvendigt for at bevise over for Trump, at han altså skal ud ad døren.«

Fakta om Ole Henriksen Ole Henriksen er født i Danmark i 1951. Som ung tog han til London, hvor han uddannede sig inden for hudpleje, og derfra flyttede han til Los Angeles i USA. Her åbnede han snart en spa i Hollywood, og siden har han blandt andet haft Naomi Campbell, Charlize Theron, Halle Berry, Madonna og Christy Turlington blandt sine klienter. I dag er hans fokus dog på den hudplejeserie, han har skabt i sit eget navn, og som bliver solgt over hele verdenen.

Ole Henriksen har de seneste fire år oplevet et USA, der har været langt mere splittet end nogensinde før og ser frem til, at Joe Biden og Kamala Harris overtager roret og samler landet igen.

»De har begge to masser af erfaring, og Biden har også et vidunderligt diplomatisk talent. Som præsident kan han være til stor inspiration for os alle. Selvom han personligt har været igennem mange hårde perioder og både mistet sin første hustru og to sønner, har han altid været den mest positive og kærlige mand, fuld af overskud.«

Den ukronede cremekonge er overbevist om, at også mange republikanere ånder lettet op, selvom valget er faldet på en demokratisk præsident.

»Det var jo ikke længere The Republican Party – det var blevet til The Trump Party.«