Med 25.000 soldater i den amerikanske hovedstad og et begrænset antal gæster til onsdagens indsættelse af Joe Biden bliver det en noget anderledes ceremoni, end hans præsidentforgængere har haft. Men det afholder bestemt ikke Ole Henriksen fra at holde humøret oppe.

Fra sit hjem i Los Angeles ser han frem til at fejre den historiske begivenhed sammen med sin mand, Laurence – og boblerne er lagt på køl.

»Det bliver en stor festdag. Jeg glæder mig enormt og vil sidde bundet til fjernsynet. Vi skal drikke champagne og juble højt, det er helt sikkert,« siger Ole Henriksen til B.T.

På grund af de strenge covid-19-restriktioner, der præger Los Angeles, holder Ole Henriksen og Laurence sig for sig selv i huset i West Hollywood, men den ukronede cremekonge forventer, at der undervejs bliver udvekslet lykønskninger og jubel på telefonen med både amerikanske og danske venner.

Ole Henriksen flyttede permanent til USA i 1974 og stemte første gang til præsidentvalget i 2016. Foto: PRESSEFOTO Vis mere Ole Henriksen flyttede permanent til USA i 1974 og stemte første gang til præsidentvalget i 2016. Foto: PRESSEFOTO

»Vi kan alle sammen nyde det på skærmen, også selvom vi ikke er sammen,« lyder det fra Ole Henriksen, der især ser frem til talerne fra Biden og Kamala Harris og de musikalske indslag fra Jennifer Lopez og Lady Gaga.

Den 69-årige dansker er dog stadig meget chokeret over det voldsomme scenarie, der udspillede sig i Washington i forrige uge, hvor demonstranter – nogle af dem bevæbnet med våben – stormede Kongressen. I alt fem mennesker mistede livet i forbindelse med optøjerne.

»Det var skræmmende, skræmmende, skræmmende. I det hele taget er det virkelig svært at forstå, at så mange Trump-vælgere stadig ikke tror på, valget var reelt, og bliver ved med at sige, at det er 'stjålet' fra dem. Folk, også højtuddannede mennesker, er helt hjernevaskede. Det er, som om de ikke ved, hvad et demokrati handler om,« siger han oprørt.

I mange år har han været meget forbeholden over for at tale om politik offentligt, men under det forgangne valg han åbnet mere op for sit eget politiske ståsted, og han har svært ved at skjule sin henrykkelse, når det gælder det skifte, USA står over for.

Det er tid til en ny begyndelse for USA. Ole Henriksen

»Jeg er vildt begejstret for det kabinet, Biden har sammensat. Ikke alene er det meget erfarne politiske personligheder og eksperter, men det dækker også både unge og ældre og folk med forskellig etnisk baggrund. Det er dejligt at se, at der er plads til alle, for det er netop det, der gør USA til noget særligt.«

Ole Henriksen har boet i USA, siden præsident Nixon i 1974 stod over for en rigsretssag, og den politisk engagerede dansker har fulgt alle præsidentindsættelser tæt lige siden.

»Det har aldrig været så polariseret før, og det har altid været en festlig dag, uanset om det var en republikaner eller demokrat, der kom til. Republikanerne før Trump var konservative, men modsat ham holdt de i det mindste fast på lovgivningen,« siger Ole Henriksen, der i sin tid havde Nancy Reagan blandt kunderne i sin berømte skønhedsklinik i West Hollywood.

Navnligt det første valg og den efterfølgende indsættelse af Barack Obama er noget, Ole Henriksen mindes med en uforglemmelig varme.

»Der var noget helt specielt over det her unge, smukke par, Obama og Michelle, der havde kæmpet hårdt og gjort deres drøm til virkelighed. Imens de var beviset på, at der var håb, og alt er muligt i USA, har Trump skabt barrikader og splid og lukket omverdenen ude.«

Nu ønsker Ole Henriksen bare, at Joe Bidens indsættelse forløber roligt over hele landet.

»Det er tid til en ny begyndelse for USA, hvor vi vender tilbage til de gode livsværdier med Biden og Kamala. Det bliver en hård kamp, men heldigvis har de flertal både i Senatet og Repræsentanternes Hus. Det håber jeg, de kan holde fast i.«