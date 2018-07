»Jeg sagde ja.«

Sådan skrev den danske 49'er-sejler Jena Mai Hansen forleden på sin Facebook-profil efterfulgt af et rødt hjerte. For hun har ikke kun sikret sig OL-, VM- og EM-medajler. Nu har hun også sikret sig titlen som forlovet.

'Min bedste ven og soulmate for altid', skriver den 29-årige sejler videre i opslaget, hvortil hun har delt et billede af sig selv, sin nye ring og sin irske kæreste, Ryan Seaton, der også er professionel 49'er-sejler.

Siden sidste år har det nyforlovede par boet sammen i Aarhus.

Jena Mai Hansen skrev sig for alvor ind i danskernes bevidsthed, da hun under OL i Rio de Janeiro for to år siden sammen med makkeren Katja Salskov-Iversen vandt en bronzemedalje i 49erFX.

Året efter fulgte de to op på succesen ved at vinde en VM-guldmedalje, som samtidig var historisk, da det var første gang, det nogensinde lykkedes en dansk kvindeduo at sikre sig det fornemmeste metal i 49erFX.

Tidligere har de to også sikret Danmark både EM-gulv og -sølv.