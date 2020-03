Siden TV 2 i fredags lukkede 'X Factor' ned i to uger, har dommer Oh Land opholdt sig i sine forældres sommerhus.

»Jeg er super glad for, at TV 2 tager situationen alvorligt og tager de forholdsregler, der skal til for at udskyde og inddæmme smitten,« skriver hun i en mail til B.T.

Den 34-årige sangerinde er glad for, at hendes arbejdsplads har reageret, som de har gjort, og at der ikke er gået 'show must go on'-mentalitet i den, som hun forklarer.

Selvom 'X Factor' altså er sat på standby, har hun dog ikke tænkt sig at holde helt fri.

»Jeg kan stadig forberede 'X Factor', selvom jeg ikke skal se min deltager eller møde op uden for hjemmet. Lige nu er jeg i mine forældres sommerhus og passer på mig selv og min familie.«

Oh Land fortæller her, hvordan corona-situationen påvirker hende personligt:

»Selvom jeg er gravid, føler jeg mig ung og stærk, men tager situationen meget alvorligt, da jeg har familiemedlemmer og bekendte, som er mere udsatte. Indtil videre har jeg ikke set nogen, siden 'landet lukkede ned'.«

Hun tilføjer:

»Jeg får lavet en masse mad, spillet en masse spil og gået en masse ture i skoven.«

'X Factor'-vært Sofie Linde har tidligere udtalt til B.T. om 'X Factor'-nedlukningen:

»Verden er i undtagelsestilstand. Danmark i særdeleshed. Der er mange ting, der er vigtigere end 'X Factor'. Situationen lige nu er en af dem.«

»Derfor føles det helt naturligt at følge statsministerens vejledninger og afvente situationen ligesom resten af landet.«