For Oh Land betyder coronakrisen blandt andet, at hun for nuværende ikke skal bruge sine fredage på at være dommer i 'X Factor'.

Men det betyder ikke, at sangerinden, der også går under navnet Nanna Øland Fabricius, har lagt musikken på hylden for en stund. Hun har nemlig skrevet en sang med udgangspunkt i coronaudbruddet og dets konsekvenser.

Sangen hedder 'I miss one week ago' og er inspireret af den isolerede tilværelse, langt de fleste af os er placeret midt i i øjeblikket, lyder det i en pressemeddelelse.

»Tirsdag aften efter pressemødet og Dronningens tale følte jeg mig meget berørt af situationen. Frygten for det ukendte rumsterede, og den eneste måde, jeg kunne håndtere mine følelser på, var ved at skrive denne her kærlighedserklæring til sidste uge, da livet stadig var, som vi kender det,« siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:

»På ingen tid ser alting anderledes ud. Og jeg glæder mig til, at livet bliver mere normalt igen. Denne sang er en hyldest til det liv, vi normalt lever, selvom vi kan føle, at det ikke altid var perfekt.«

Sangen vil også blive udgivet som en instrumental version.

Tanken er, at folk så kan lave deres egne versioner af nummeret og så tagge sangerinden på de sociale medier.

Lørdag vil Oh Land desuden spille sangen live under en hjemmekoncert, der vil blive streamet på Instagram, Facebook and Youtube.