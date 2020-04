Kulturen er samlende. Men den er også pokkers presset af corona-krisen. Og hvad gør man så? Man spørger da dem, det omhandler: Kunstnerne og andre spillere i kulturlivet.

Det er netop, hvad statsminister Mette Frederiksen og kulturminister Joy Mogensen har gjort. Onsdag havde de blandt andre Oh Land med til virtuelt bords for at tale løsninger.

Og alt tyder på, at sangerinden, der også agerer 'X Factor'-dommer, er glad for at være blevet hørt.

'På statsministerens initiativ blev der diskuteret, hvilke åbenlyse problemer denne usædvanlige tid har medført på kulturområdet, og ikke mindst en masse løsninger og kreative ideer til, hvordan vi fortsat kan lade kunsten såvel som åndslivet spire, når vi så småt kommer ud på den anden side af denne her krise,' skriver hun i et opslag på Instagram.

Til teksten hører også et billede af Mette Frederiksen, der sidder i videomøde med Oh Land og andre aktører fra det danske kulturliv.

Sammen har de diskuteret både løsninger og kreative idéer til, hvordan kulturen kommer over det kæmpe bump på vejen, som corona-krisen må siges at være.

Situationens pres til trods lader det til, at i hvert fald Oh Land er forhåbningsfuld for fremtiden i dansk musik.

'Som jeg sagde i dag, er det ikke første gang, musikbranchen har skullet genopfinde sig selv, og er der noget, vi er gode til, så er det at finde små sprækker i asfalten, hvor der kan komme spire op,' skriver hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Oh land (@ohlandmusic) den 15. Apr, 2020 kl. 9.59 PDT

Sangerinden benytter også anledningen til at sende rosende ord i retning af statsministeren og hendes regeringen samt de danskere, der stadig søger mod musikken.

'Selvom vi ikke kan stå side om side og skåle og mærke salen koge, så skal I vide, at jeg er så dybt taknemmelig over den store kærlighed til musik, som man kan mærke overalt i disse tider. Ingen lyttere, ingen musikere.'

Mette Frederiksen har ligesom Oh Land delt et par bevingede ord om det virtuelle møde.

Her takker hun for de mange gode input og understreger, hvor vigtigt netop kulturlivet er i denne tid, hvor museer holder lukket, festivaler er aflyst, og koncerter er noget, der bliver transmitteret over nettet.

'Det er i kulturen, vi både kan finde trøst og glæde. I bøger og musik, på landets scener og på museernes vægge. Vi har brug for kulturen til at samle os. Særligt i den her tid. Til refleksion og håb. Trøst og eftertanke.'

'Det er dog skønt at se, hvordan vi også bliver beriget med kultur på nye måder. Krisen har tvunget os til at tænke nyt. Og kreativiteten er ganske enkelt imponerende. Det er vigtigt, at vi holder fast i det. Og holder hånden under vores kulturliv,' skriver hun.

For netop at holde regeringshånden under kulturen har man besluttet at tilbyde hjælpepakker til medier, højskoler, teatre og lignende.

På kulturministeriets hjemmeside oplyses det således, at der for nuværende er iværksat initiativer for 700 millioner kroner - og man afviser ikke, at der er flere tiltag på vej.