Der er 1893 personer i Danmark, der hedder Ernst.

Og i hvert fald én af dem er søn af en meget kendt mor.

Således har sangerinden Oh Land, der også går under det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, valgt at navngive sin få måneder gamle søn Ernst.

Til B.T. fortæller hun, at navnet ikke kommer noget særligt sted fra. Det er ikke, fordi hverken hun eller kæresten, Adi Zukanovic, har noget særligt forhold til det. De syntes såmænd bare, det var sødt.

»Det var bare lige som, da vi opdagede eller rettere genopdagede Ernst – for det er jo et navn, de fleste kender, der er bare ikke ret mange i den yngre generation, der hedder det – så var det sådan 'guuud'.

»Som om vi tog noget gammelt støvet op fra kælderen og syntes, det var fantastisk. Opdagede, hvor smukt det egentlig er. Hvorfor havde vi ikke tænke på det?«

»Vi kender ikke nogen, der hedder Ernst. Der er Ole Ernst? (afdød skuespiller, red.) Det kalder vi ham også nogen gange, haha.«

Før valget altså faldt på det gamle, tyske navn, snakkede parret også om at give deres søn et bosnisk navn på grund af Adi Zukanovics ophav.

B.T. har talt med Oh Land og de andre dommere i forbindelse med premieren på den nye sæson af 'X Factor' 1. januar. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere B.T. har talt med Oh Land og de andre dommere i forbindelse med premieren på den nye sæson af 'X Factor' 1. januar. Foto: Liselotte Sabroe

Men til sidst kom de altså frem til at kalde sønnen Ernst, som betyder 'Alvor'.

Lille Ernst kom til verden i august som et resultat af kærligheden mellem den 35-årige 'X Factor'-dommer og hendes 32-årige musikerkæreste.

Oh Land har desuden sønnen Svend på fire år fra forholdet med kunstneren Eske Kath, som hun blev skilt fra i 2017 efter fem års ægteskab.