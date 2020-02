I virkeligheden hedder hun Nanna Øland Fabricus. De fleste kender hende nok under kunstnernavnet Oh Land.

Men hendes nærmeste kalder hende faktisk noget helt andet.

Det afslører hun i et interview med magasinet Elle, som har bedt hende svare på 20 spørgsmål.

Og på spørgsmålet om, hvad folk kalder hende - altså udover hendes navn - lyder svaret:

»Kyller, mor, Svigno.«

I interviewet fortæller sangerinden også, at hun elsker vand og agter at købe en havfruehale, som hun kan svømme med.

Den 34-årige sangerinde er i øjeblikket aktuel i 'X Factor', hvor hun står i spidsen for deltagerne i den voksne kategori.

I forbindelse med programmet talte B.T. med Oh Land om netop navne og deres betydning, når man er kunstner.

Oh Land, med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, og hendes solister over 23 år: Kaspar 'Kali' Andersen, Ilona Michaela Artene og Nicklas Mietke. Sidstnævnte blev stemt ud i sidste program. Foto: Martin Sylvest Vis mere Oh Land, med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, og hendes solister over 23 år: Kaspar 'Kali' Andersen, Ilona Michaela Artene og Nicklas Mietke. Sidstnævnte blev stemt ud i sidste program. Foto: Martin Sylvest

Sangerindens deltagere bruger nemlig kun deres fornavne i forbindelse med programmet, således de hedder 'Kali', Ilona og (nu udstemte, red.) Nicklas, når de står på scenen.

Og det er der en helt særlig grund til, forklarede Oh Land:

»Jeg synes, det er for langt med efternavn, og de har nogle ret stærke navne i forvejen.«.

»'Kali' er i sig selv et kunstnernavn. Ilona er der ingen andre, der hedder. Nicklas havde ikke lyst til at bruge sit efternavn, så det var nemt nok.«