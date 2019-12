Anklager om seksuelle forhold til mindreårige piger, et tæt venskab med Jeffrey Epstein og et kritiseret interview med BBC.

Skandalerne bliver ved med at vælte ned om ørerne på den britiske prins Andrew. Og nu er der nye beskyldninger i omløb.

En kvinde kommer nemlig nu med en række oplysninger om, at prins Andrew også er blevet forsøgt benyttet som lokkedue for den afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Det er kvinden, der blot er kendt som Jane Doe 15, der kommer med de nye oplysninger, skriver Daily Mail ifølge The Sunday Times.

Ifølge Jane Doe 15 har Jeffrey Epstein (t.h.) forsøgt at bruge prins Andrew som lokkedue. Vis mere Ifølge Jane Doe 15 har Jeffrey Epstein (t.h.) forsøgt at bruge prins Andrew som lokkedue.

Jane Doe 15 har tidligere fortalt, hvordan hun blev seksuelt misbrugt af Jeffrey Epstein, efter at hun under en skoleudflugt havde mødt Epsteins sekretær, der fik Jane Doe 15 fløjet til Jeffrey Epsteins private ranch i New Mexico, USA.

»Epstein tog min seksuelle uskyld,« fortalte Jane Doe 15 på et pressemøde tilbage i november.

Ifølge de nye informationer fra Jane Doe 15 skulle en af Jeffrey Epsteins delegerede efterfølgende have forsøgt at lokke den nu 31-årige kvinde ud på Epsteins private caribiske ø. Et tilbud, der dog blev afslået.

Beskyldningerne er kommet frem i et brev sendt til prins Andrew fra Jane Doe 15s advokat, Gloria Allred.

31-årige Jane Doe 15 (t.v.) og advokaten Gloria Allred under pressemødet tilbage i november. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere 31-årige Jane Doe 15 (t.v.) og advokaten Gloria Allred under pressemødet tilbage i november. Foto: LUCY NICHOLSON

I brevet står der blandt andet, at Jeffrey Epstein havde gjort en dyd ud af at fortælle, at han havde forbindelser til 'verdens mest magtfulde mennesker'.

Direkte henvendt til prins Andrew står der i brevet, at 'din prestige og omdømme blev direkte fremhævet i hans (Epsteins, red.) forsøg på at udføre yderligere skade'.

Gloria Allred, der foruden at være advokat for Jane Doe 15 også repræsenterer fire andre påståede ofre, opfordrer ligeledes prins Andrew til at afgive sit vidnesbyrd til politiet for at hjælpe Jeffrey Epsteins ofre med at få fred.

Tilbage i august hængte 66-årige Jeffrey Epstein sig i sin fængselscelle i New York, mens han ventede på at skulle for retten i en sag, hvor han var anklaget for seksuelle overgreb mod mindreårige og trafficking.