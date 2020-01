I 90’erne var Østkyst Hustlers på top 10 og blandt de suverænt største sællerter med numre som ‘Han Får For Lidt’ og ‘Verdens Længste Rap’. Fredag udgiver de deres første album i 22 år.

B.T. har mødt de Hustlers og spørger: Hvorfor en ny plade? Og hvorfor stoppede de? Hvad brugte de pengene på? Maler de stadig tog? Og hvad skete der med, at de blev set ned på af Jokeren, Clemens og de andre ikoner i dansk rap? Fik de en undskyldning?

B.T. møder rapgruppen i en baggård i Københavns Nordvestkvarter, og Peyk lægger ud med at spørge.

»Hører du Rolling Stones?« siger DJ Peyk til B.T.s udsendte og kigger mod den udsendtes Stones-t-shirt.

På en mærkelig måde var det måske Østkyst Hustlers, der introducerede den udsendte til funk, jazz, blues og rock n roll som Stones, dengang han som 12-årig stod og rappede Østkyst Hustlers foran spejlet derhjemme.

Østkyst Hustlers er nemlig rap med lyden af old School, fuld af håndspillet jazz, funk og blues, med rod i det sorte Amerika. Uden tidens autotoner.

Alligevel blev de set ned på, stemplet som kommercielle og uægte i 90’erne, fortæller de.

»Vi mistede kontakten til de andre i branchen og var ikke velkommen i den hiphopkultur, vi var med til at starte. Da vi også havde problemer med champagneglas og gallapremierer, blev vi totalt isoleret,« siger Bossy Bo.

Og DJ Peyk nikker!

»Jeg har fået en undskyldning af de fleste af dem. Underforstået: De har det ikke særlig godt med det,« siger Peyk, da vi går op ad en trappe og finder et mødelokale omringet af musikstudier. Det ene er Bossys.

De tre Hustlers sætter sig afslappet og ligner sig selv trods et par rynker. De er klædt casual med hættetrøjer, cowboybukser, den dur, og Jazzy H med usynlige solbriller.

Han siger i hvert fald ikke meget, gemmer sig i Peyks lange talestrøm, men spytter dog et guldkorn ud på sit ærkekøbenhavnske.

I 90'erne var Østkyst Hustlers på toppen. Fra venstre: Bossy Bo, DJ Peyk og Jazzy H Foto: NILS LUND PEDERSEN

»Vi kendte jo alle sammen hinanden i miljøet, men jeg ved ikke, hvad de dissede. Det var et eller andet med, at vi var fake, fordi vi tog til Jylland. Altså, Clemens kom selv fra Jylland,« siger Jazzy Hash, der havde været freestyle-rapper siden firserne.

I nummeret 'Regnskabets Time' kaldte Clemens hustlerne for ‘kejserens nye klæder’ og beskyldte dem for at være talentløse og falske hiphoppere.

Og det selvom de københavnerfødte rappere Jazzy H, DJ Peyk (kendt fra MC Einar) og Bossy Bo (kendt Flopstarz) havde været med i undergrunden siden firserne, malet tog og spyttet rim ud.

Jazzy H havde lavet nummeret ‘Træt af pis’ med Jokeren. Alligevel tog også Jokeren og Den Gale Pose afstand, da Hustlerne fik kommerciel succes.

»Det var da nederen, da Clemens kom og svinede os til. Vi ved godt, det handlede om en dobbeltside i BT og Ekstra Bladet. Og det virkede jo,« siger Bossy Bo.

»Specielt Clemens har det værre end han egentlig behøver. Han har virkelig haft det dårligt. Jeg kan godt forstå, han havde behov for at være rebelsk,” siger Peyk og nævner Clemens-nummeret ‘Regnskabets time (runde 2) fra 2016, hvor den ellers offensive rapper trækker sin kritik tilbage.

Lokalets mange vinduer afslører Nordvestkvarterets gader, som leder forbi møntvaskerier, grønthandlere og værtshuse.

Det hverdagsagtige storbymiljø Østkyst Hustlers hylder modsat Københavns forstadstendenser med klager over larm, allergi over for junkier og med al for dyr kaffe i hånden.

»Vi har aldrig været tiltrukket af jetset, fede cafeer og restauranter. Vi er bygget på Grandmaster Flash og forkærligheden for murstene. Vi kan ikke se Kanye West eller P Diddys værdier. De er forretningsmænd,« suger DJ Peyk.

Men isolerede blev de. Peyk brændte ud.

»Jeg brændte ud først, fordi jeg tog en grådigere bid af det hele. Jeg festede igennem. De to andre havde familier,«« siger DJ Peyk.

De to andre brændte nallerne med en plade, der bare hed 'Get a Life Selv', der ikke solgte og var glemt, før den nåede forretningerne.

Efter nogle års pause tog de tre i stedet på vejene med deres musik og har været det i 15 år. Bossy Bo arbejder sideløbende med blandt andre Anders Matthesen. Han brugte sine penge på studiet her i Nordvest.

DJ Peyk er blevet filminstruktør. Han har brændt pengene af uden at vide hvordan. Jazzy H er kørelærer. Han investerede i en lejlighed, han stadig bor i.

Og så efter 22 år er det nu tid til en ny plade kaldet 'Titusind Timer'.

»Vi er den første generation af mænd, der altid har tænkt, at vi er unge, lige så længe vi har lyst til. At alder ikke er tal, det er en fornemmelse, men det er den største løgn, der findes,« siger DJ Peyk, der primært har stået for teksterne.

»Nogen går i panik og træffer dårlige beslutninger. Bliver fristet af et sidste tilbud fra en ung pige, og så ramler ægteskabet, og de ender endnu mere ensomme end før i en 2-værelses. Det er folk, jeg kender.«

Bossy Bo tilføjer:

»Med årene kommer krisen. Jeg har oplevet en knude i maven af panikangst. Så spørger man sig selv: Var det det? Fuck, fuck. Hvad skal jeg?«

»Den her plade er vores scene, for ingen andre kan skrive den. Der findes ikke en dansk plade, som omhandler en midtlivskrise.«

Selv er de, trods alderen modstandsdygtige, fordi de stadig er på farten.

»Vi slipper for halvmaraton eller klatre vægge,” siger Bossy Bo, der er aktiv hiphopper.

»Jeg var ude at male mure den 27. december. For et par år siden lavede jeg et tog. Det er ligesom, når jeg er ude at se ishockey. Det renser hjernen.«

Og selvom 90ernes røg har lagt sig, står hustlerne her endnu.