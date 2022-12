Lyt til artiklen

Året går på hæld, og det betyder, at regnskaber for 2022 begynder at tikke ind for diverse virksomheder.

Sådan er det også for film- og reklamemanden Søren Fauli og hans firma Dauli Film ApS.

Af firmaets årsregnskab for 2022 fremgår det, at Fauli må se på røde tal. Et underskud på næsten 400.000 kroner.

Helt konkret lyder underskuddet på 397.193 kroner – en stor kontrast til regnskabet for 2021, som sluttede med et overskud på hele 11,3 millioner kroner.

Ifølge regnskabet skyldes det markante underskud for 2022, at firmaet i år har haft færre finansielle indtægter.

Sidste år i 2021 lød de nemlig på hele 13,4 millioner kroner, mens de i 2022 er faldet markant til kun 1,3 millioner kroner.

Trods underskuddet i virksomheden for det seneste år kan Fauli dog se frem til at fortsætte sit arbejde. Egenkapitalen i virksomheden ligger nemlig på 56.546.144 kroner.

I beretningen for regnskabet skriver Dauli Film ApS, at man i 2022 anser resultat som forventet – idet der forventes positivt regnskabsår i 2023.