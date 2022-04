Han har været med til at spille 'Wonderwall' og 'Dont look back in anger' et utal af gange.

Men nu stopper Oasis-medstifteren Paul Arthurs med at spille i en rum tid.

Det oplyser stjernen på sine sociale medier.

Årsagen er helbredsmæssig, da han har fået konstateret kræft i sine mandler.

'Jeg vil fortælle jer, at jeg tager en pause fra at spille musik. Jeg har fået konstateret kræft i mine mandler, men de gode nyheder er, at det kan behandles, og at jeg starter snart på behandlingen,' lyder det fra Arthurs.

'Jeg vil holde jer opdateret om, hvordan det går. Jeg er skuffet over, at jeg kommer til at misse koncerterne med Liam og bandet. Hav den bedste sommer og nyd koncerterne, hvis du skal afsted. Vi ses snart,' skriver han yderligere.

Det er uvist om, hvornår Paul Arthurs vender tilbage til scenen.

Liam Gallagher har også ønsket ham god bedring på Twitter.

'Sender STOR kærlighed til den eneste ene Bonehead og hans familie. Ønsker dig en hurtig bedring, vi tænker alle på dig ven, du vil være tilbage på scenen, før kan aner det.'

Da Oasis gik i opløsning og brødrene hver til sit, fortsatte 'Bonehead', som Paul Arthurs også bliver kaldt, med at spille i soloprojekter.

Senest har han blandt andet været med, når Liam Gallagher-koncerterne løber af stablen.

Liam Gallagher kommer til Danmark til juni, hvor den britiske stjerne med band gæster festivalen Syd For Solen i København.

Arthurs er mest kendt for at spille rytmeguitarist og lejlighedsvis keyboard i Oasis.