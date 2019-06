O.J. Simpson har åbnet en profil på det sociale medie Twitter, så han kan give sin egen version, når medier og andre skriver om ham.

Og det har han nu gjort i en video, hvor han afkræfter et hårdnakket rygte om en kendis-affære.

En mand ved navn Norman Pardo har ifølge O.J. Simpson spredt rygtet om, at han han har haft en affære med Kris Jenner, og derfor i virkeligheden er far til realitystjernen Khloe Kardashian.

O.J. Simpson har været gode venner af Kardashian familien, da Khloe, Kim og Kourtney Kardashian var små. Han var gode venner med både Kris Jenner og Robert Kardashian - men der var aldrig mere end venskab mellem ham og Kris Jenner, siger O.J. Simpson nu.

The first thing I want to set straight is this story Pardo (who was not my manger) is talking about all over the media regarding me & @KrisJenner pic.twitter.com/tZ9EJd4qxF — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) June 17, 2019

»Bob Kardashian (Robert Kardashian, red.) er som en bror for mig. Han er en skøn fyr, og han mødte og giftede sig med Kris, og de havde det fantastisk, da de var sammen. Uheldigvis endte det,« siger O.J Simpson i en video, han har delt på Twitter.

»Men aldrig, og jeg vil understrege aldrig, i nogen forstand har jeg haft interesse i Kris, romantisk eller seksuelt, og jeg har heller aldrig haft fornemmelsen af, at hun har været interesseret,« fortsætter han og understreger, at rygterne altså er falske.

O.J. Simpson siger samtidig, at han er stolt af Kardashian-pigerne.

»Jeg er stolt af Khloe, ligeosm jeg er stolt af de andre piger, og det ved jeg også, Bob ville være, hvis han var her, men de simple fakta er bare, at hun ikke er min,« siger han i videoen.

O.J. Simpson afviser at være far til Khloe Kardashian. Foto: ANGELA WEISS Vis mere O.J. Simpson afviser at være far til Khloe Kardashian. Foto: ANGELA WEISS

O.J. Simpson fortæller samtidig, at manden Norman Pardo løgnagtigt udgiver sig for at være hans manager.

»Jeg gør tingene selv, så når I ser folk, der hævder, de er min manager, så er det ikke rigtigt.« siger O.J. Simpson i videoen.

Robert Kardashian var O.J. Simpsons forsvarsadvokat under den opsigtsvækkende retssag i 1995, hvor den tidligere sportsstjerne var anklaget for mordet på sin ekskone Nicole Brown og hendes ven, Ron Goldman.

O.J. blev til stor overraskelse for mange frifundet i sagen, men blev i 1997 kendt erstatningsretlig ansvarlig i sagen. I 2008 blev han desuden idømt en fængselsstraf i forbindelse med et røveri. I 2017 blev Simpson prøveløsladt, og i dag bor han i Las Vegas.