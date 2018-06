Den danske hitmager og tidligere X Factor-dommer, Remee, har atter fået medvind i millionklassen efter nogle turbulente, økonomiske år. Og det vækker glæde:

»Jeg er glad og taknemmelig for, at det går den rigtige vej med de forskellige projektet«, skriver Remeé Sigvardt Jackman i en sms til B.T.

Ifølge de seneste regnskaber for Intuition Inc. Aps. samt holdingselskabet Remee Group Media Aps. fik sangsnedkeren 3,1 millioner kroner i overskud for 2017.

Hans gode resultat kommer efter flere dårlige år. I 2013, 2014 og 2015 var tallene blodrøde i selskabet Intuition, der har sine indtægter fra to andre datterselskaber – et musikselskab samt selskabet ARCH COPENHAGEN ApS, der blandt andet driver popsnedkerens smarte natklub ARCH . Samlet på de tre år samlet fik Intuition et underskud på over 1,8 million kroner.

Underskuddene tærede så meget på egenkapitalen, at revisoren i 2015 så sig nødsaget til at skrive, at det var ’væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. ’.

Men nu er bøtten tilsyneladende vendt for Remeé Sigvardt Jackman, der igen har et flot overskud og en positiv egenkapital. Det er især datterselskabet ARCH COPENHAGEN ApS,som Remeé ejer 80 procent af, der har fået et flot overskud i 2017.

»Arch har fra starten været et ret ambitiøst foretagende, og jeg er superstolt af vores partner-team og vores 120 fantastiske, topdedikerede medarbejdere«, lyder det fra popikonet, der afslører, at han har 'mange spændende tiltag i støbetiden', samt at han glæder sig til fremtiden.

Det flotte overskud har da også givet plads til en fin årsløn på to millioner kroner, som Remeé Sigvardt Jackman har udbetalt til sig selv fra selskabet Remee Group Media.

Remeé Sigvardt Jackman har samlet en egenkapital på 5,6 millioner kroner i de to selskaber.