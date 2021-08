Da danskerne vågnede op tidligt fredag morgen, var det til nyheden om, at Britney Spears bliver efterforsket i forbindelse med en voldsepisode.

Der var på daværende tidspunkt ikke meget andet information i sagen, end at offeret skulle være en af sangerindens kvindelige ansatte.

Nu har det amerikanske medie TMZ dog nyt i sagen.

De mener nemlig at vide, at det er Britney Spears' hunde, der er omdrejningspunktet i sagen.

Ifølge mediet skal Britney Spears' hundepasser have taget begge af sangerindens hunde til dyrlægen for to uger siden, fordi den ene af dem var syg.

Men hundene kom aldrig tilbage, fordi hundepasseren angiveligt mente, at de blev negligeret og derfor var i fare under Britney Spears' varetægt.

Allerede 10. august skal sangerinden have tilkaldt politiet, fordi hendes hunde ikke var kommet tilbage, efter hundepasseren tog afsted med dem.

Og mandag skal Britney Spears' frustration over sine manglende hunde så være gået over hendes husholderske, fordi sangerinden mente at vide, at denne er involveret i sagen om de forsvundne hunde, da hun skal have udtrykt bekymring for deres velvære.

Husholdersken skal angiveligt have vist Britney Spears et billede af den ene af hundene, der havde kastet op, og det var dette, der fik Britney Spears op i det røde felt.

Husholdersken er nemlig ansat af Britney Spears' far, Jamie Spears, og derfor beskyldte sangerinden sin husholderske for at have sladret om hundenes velbefindende til ham, hvorefter han så skulle have bedt hundepasseren om at fjerne hundene.

Britney Spears skal så have forsøgt at få fat i husholderskens telefon ved at slå ud efter den, og det skal være i denne forbindelse, at sangerinden angiveligt ramte husholdersken på armen, hvorefter politiet blev tilkaldt.

Sangerinden påstår selv, at hun kun ramte telefonen, og at sagen er ude af proportioner.

Det samme sagde hendes advokat, Matthew Rosengart, da nyheden kom ud natten til mandag. Her kaldte han efterforskningen for 'overdreven sensationalistisk tabloidstof':

»Det er intet mere end en fabrikeret 'han sagde, hun sagde'-historie omhandlende en mobiltelefon, hvor ingen på nogen måde blev slået eller kom til skade. Alle kan komme med en beskyldning, men denne sag burde være blevet lukket med det samme.«