En ny episode har fået Kylie Jenner til endegyldigt at droppe venskabet med Jordyn Woods.

Det seneste år har i den grad været for turbulent for Kylie Jenner og Jordyn Woods' ellers årelange venskab, efter at det i februar kom frem, at Jordyn var kommet lidt for tæt på Khloé Kardashians daværende kæreste, Tristan Thompson.

Selv om Kylie ikke troede på rygterne i begyndelsen, ændrede det sig hurtigt, og Jordyn blev smidt ud og bandlyst af Kardashian-familien.

Tidligere på sommeren lod det dog til, at de to før så tætte veninder, som tidligere også boede sammen, var ved at komme på talefod igen til en fest, som de begge deltog i.

Her blev de set smile til hinanden og tale sammen, og ifølge kilder lod stemningen til at være god mellem dem.

Men ligesom det så ud til, at de to eks-roomies var på vej mod en forsoning, er en ny skandale netop rullet ud.

På trods af at Jordyn tidligere har tigget Kardashian-familien om tilgivelse i kølvandet på affæren med Tristan Thompson og forklaret sine handlinger med fuldskab, har hun endnu en gang leget med ilden under en våd bytur – denne gang med Khloé Kardashians anden ekskæreste basketballspilleren James Harden.

Flere amerikanske medier, blandt andet TMZ, har delt en video med Jordyn, som ryger vandpibe og danser op ad NBA-spilleren.

Og den episode har angiveligt været dråben for Kylie, for blot én dag efter videoens offentliggørelse har hun kappet den sidste forbindelse til Jordyn og dermed 'unfollowet' hende på Instagram.

Med sine 142 millioner følgere følger Kylie selv blot 123 personer, og Jordyn er altså ikke længere blandt de udvalgte.

Jordyn selv har 10,3 millioner følgere og følger 354 personer, herunder Kylie samt Kylies kosmetikprofil, kyliecosmetics.

Dansen op ad James Harden har sat gang i mange rygter om, hvorvidt han og Jordyn har en igangværende affære.

Ifølge TMZ fortæller kilder tæt på Jordyn, at episoden var venskabelig, og at de blot løb tilfældigt ind i hinanden med deres fælles venner.

Kilder på den modsatte side fortæller dog, at de to jævnligt har hængt ud i flere måneder.

Uanset hvad ser det ud til, at den forsoning mellem Jordyn og Kylie, som tidligere på sommeren kunne skimtes ude i horisonten, nu er blevet skubbet langt væk igen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk