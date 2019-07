Da Britney Spears og kæresten Sam Asghari mødte op til premieren på filmen ‘Once Upon a Time In Hollywood’ poserede de, som de plejer på den røde løber med et smil på læberne.

Men denne gang gemmer smilet måske på en hemmelighed, for én ting skilte sig ud fra popstjernen.

Parret begyndte at date tilbage i 2016, og nu ser det ud til, at de måske har taget forholdet til et nyt niveau.

Kan du spotte den ‘lille’ detalje?

Britney Spears til premiere på filmen 'Once Upon a Time In Hollywood'. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Britney Spears til premiere på filmen 'Once Upon a Time In Hollywood'. Foto: MARIO ANZUONI

På Britneys højre hånd, sidder nemlig en ring med tre diamanter af sådan karat, at rygterne om at parret er blevet forlovet nu er begyndt at svirre,

Den 37-årige pop-prinsesse har endnu ikke selv kommenteret på rygterne, skriver E News, men parret så meget forelskede ud, da de indtog den røde løber sammen.

Tidligere på året fortalte Spears, at hun tog en pause på ubestemt tid fra arbejde og showbizz for at tage sig af sin syge far.

Det endte dog med, at hun i april valgte at indskrive sig selv på en klinik for mentalt helbred.

Britney Spears' nye diamantring får rygterne til at svirre. Foto: Mario Anzuoni Vis mere Britney Spears' nye diamantring får rygterne til at svirre. Foto: Mario Anzuoni

Dengang fortalte en kilde, at Sam Asghari havde stået ved hendes side i den svære tid. Han hjalp hende med at få det det bedre og komme gennem den ubehagelige periode.

Spears er mor til to børn, som hun har med den amerikanske sanger og danser Kevin Federline. De var gift i to år.

Samme år havde hun været gift med sin barndomsven Jason Alexander, men de chokerede verden med at blive skilt allerede 55 timer efter vielsen.

25-årige Sam Asghari er fitnessentusiast, personlig træner, model og nu måske også forlovet med Britney Spears.