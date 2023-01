Lyt til artiklen

Efter mere end 14 år sammen annoncerede Finn Nørbygaard i december, at det var slut mellem ham og Hanne Carina Nielsen.

Og det var tilsyneladende den helt rette beslutning, stod det klart, da SE og HØR fredag mødte komikeren til prisuddelingen Årets Optimister, hvor han havde æren af at uddele Kulturprisen.

»Når man har fornemmelsen af, det var en god beslutning, så trumfer det jo alt muligt,« lød det fra Finn Nørbygaard, der sågar betegnede skilsmissen som værende »optur«.

Hvorvidt, han atter er kommet ud på datingmarkedet, ville han dog ikke komme nærmere ind på.

Finn Nørbygaard og Hanne Carina Nielsen fotograferet til boksegalla i Parken i 2009. Foto: Lea Meilandt Mathiesen Vis mere Finn Nørbygaard og Hanne Carina Nielsen fotograferet til boksegalla i Parken i 2009. Foto: Lea Meilandt Mathiesen

Da skilsmissen blev bekræftet forlød det sig også, at det var en beslutning, som var taget i enighed mellem begge parter.

Her kunne Finn Nørbygaard desuden fortælle, at han ville flytte til Østerbro tæt på sine to sønner.

Finn Nørbygaard og Hanne Carina Nielsen var lige blevet gift i 2008, da det viste sig, at entertaineren var blevet narret af Stein Baggers løgne og svindel. Finn Nørbygaard mistede alt, men parret formåede at klinke de ægteskabelige skår.

Fire år senere, i 2012, meddelte Finn Nørbygaard så, at ægteskabet ikke stod til at redde, og at parret skulle skilles – en pause, der dog varede mindre end et år.