Den tidligere realitydeltager Nynne Larsen har fået en kæreste.

Den heldige fyr er Alexander Bjørklund, som nogle måske vil kende fra realityprogrammet 'True Love'.

Parret bekræfter deres forhold, der har stået på en måneds tid, overfor Realityportalen.

»Jeg faldt for hans humor, hans omsorgsfulde sind og hans tilgang til livet. Han får mig til at grine, føle mig tryg, men han får mig samtidig til at reflektere og tør udfordre mig på mine holdninger og synspunkter. Vi har det bare rigtig godt,« fortæller Nynne Larsen til mediet.

Nynne Larsen havde indtil august i år haft et forhold med ekskæresten Elias ad flere omgange.

Det er dog Nynne Larsens forhold til den 43-årige skuespiller Robert Hansen, som har kostet hende mest opmærksomhed.

Det tidligere par har nemlig endnu ikke afsluttet deres juridiske kontroverser og får først gjort det i det nye år.

I august sidste år anklagede Nynne Larsen den 42-årige Robert Hansen for at have været voldelig imod hende.

Det ville han dengang hverken be- eller afkræfte, men han påstod siden, at volden var gået begge veje, og både Nynne Larsen og Robert Hansen fik efterfølgende professionel hjælp imod misbrug.