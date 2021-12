For to måneder siden gav Rosalinde Mynster og Jakob Emil Lamdahl Pedersen hinanden deres ja under en udendørs ceremoni i landlige omgivelser.

Nu fortæller den 31-årige skuespillerinde så for første gang om den store dag, hvor hun blev giftet bort til den 24-årige musiker, hun de seneste tre år har dannet par med.

»Det var ud over alle forventninger, det var et rigtig vidunderligt bryllup,« jubler Rosalinde Mynster til B.T.

Hun har nydt den første tid som ægtefolk.

»Det har været rigtig fedt, jeg er rigtig glad,« lyder det fra skuespillerinden.

Nu venter så endelig næste skridt efter brylluppet.

»Vi rejser på bryllupsrejse på mandag. Vi skal til Mellemamerika. Vi ved ikke helt hvor længe, men jeg har taget to måneder fri, så vi håber, det bliver lang tid. Vi ser på det, det er også lige med covid, der kan det hurtigt ændre sig,« forklarer Rosalinde Mynster.

Udover at kunne nyde sin nye ægtemand Jakob Emil Lamdahl Pedersen, så trænger hun også til at holde fri.

Rosalinde Mynster og Jakob Emil Lamdahl Pedersen flyttede sammen nærmest med det samme, efter at de havde mødt hinanden gennem fælles venner i 2018. - Det kan godt være, nogen mener, det var for risikabelt. Jeg lytter mere til, hvad der føles rigtigt for mig. Jeg har da heller ikke fortrudt overhovedet, sagde Rosalinde Mynster sidste år i et interview med magasinet Søndag. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Foto: Scanpix Vis mere Rosalinde Mynster og Jakob Emil Lamdahl Pedersen flyttede sammen nærmest med det samme, efter at de havde mødt hinanden gennem fælles venner i 2018. - Det kan godt være, nogen mener, det var for risikabelt. Jeg lytter mere til, hvad der føles rigtigt for mig. Jeg har da heller ikke fortrudt overhovedet, sagde Rosalinde Mynster sidste år i et interview med magasinet Søndag. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Foto: Scanpix

»Jeg får lavet noget film og noget tv-serie, og nu har jeg ligesom taget de her måneder fri, og så skal jeg hjem og lave noget teater, og så skal jeg optage igen. Så det er rigtig rart lige at have fri nu, for jeg har arbejdet rigtigt meget. Så det bliver godt,« lyder det fra skuespillerinden.

Det nyudklækkede ægtepar Rosalinde Mynster og Jakob Emil Lamdahl Pedersen mødtes gennem fælles venner i 2018, og fem måneder efter flyttede de sammen i deres fælles ejerlejlighed på Vesterbro.

På Rosalinde Mynsters fødselsdag, 28. september 2020, blev de forlovet.

Rosalinde Mynster er blandt andet kendt for sin tidligere rolle som stuepigen Fie i 'Badehotellet', og senest var hun aktuel som hovedrollen Laura i komediefilmen 'Hvor kragerne vender'.

Hun er datter af det tidligere skuespillerpar Karen-Lise Mynster og afdøde Søren Spanning.

Hendes mand, 24-årige Jakob Emil Lamdahl Pedersen, er musiker og kendt fra punkrockbands som Gäy, Marching Church og Værket. For tiden er han dog både sanger, sangskriver og bassist i det mere poppede soloprojekt Springer.