En af #MeToo-bevægelsens frontkæmpere, Ronan Farrow, er i denne uge aktuel med en bog, der har fået magtfulde tv-chefer helt op i det røde felt.

Journalisten, der er søn af det tidligere Hollywood-par Mia Farrow og Woody Allen, var i 2017 med til at vælte produceren Harvey Weinstein med en række artikler om seksuelle overgreb i filmbranchen.

I sin nye bog 'Catch and Kill: Lies, Spies and a Conspiracy' går Ronan Farrow på ny til angreb på #MeToo-forbryderne og fortæller, hvordan den amerikanske tv-gigant NBC, der i en årrække var hans arbejdsplads, forsøgte at stoppe hans historier om Harvey Weinstein.

I bogen, der en uge før udgivelsen allerede har været en topsællert på Amazon, fortæller han ifølge The New York Times blandt andet, hvordan hans daværende chef hos NBC News ikke mente, at hans historier levede op til tv-stationens standarder.

Noah Oppenheim, der ifølge Ronan Farrow ikke syntes, det var en god historie, at Harvey Weinstein havde forgrebet sig på en kvinde. Foto: TOMMASO BODDI

Ronan Farrow var blandt andet kommet i besiddelse af materiale, hvor Harvey Weinstein indrømmede at have forgrebet sig på en kvinde imod hendes vilje. Der havde NBC-chefen Noah Oppenheim ifølge Farrow sagt:

»Jeg ved ikke, om det er kriminelt. Vi skal lige finde ud af, om det har en nyhedsværdi.«

I bogen skriver Ronan Farrow videre, at Harvey Weinstein havde tætte forbindelser til NBC-cheferne, at man forsøgte at aflytte hans telefon, samt at tv-stationen i forvejen forsøgte at skjule syv overgrebssager internt i huset.

Den største afsløring i bogen er ifølge The New York Times en ny direkte voldtægtsanklage.

Den tidligere NBC-vært Matt Lauer, der anklages for at have voldtaget en kollega. Foto: BRENDAN MCDERMID

Ronan Farrow skriver, at den tidligere NBC-vært Matt Lauer i 2014 under Vinter-OL i Sochi voldtog en anden tidligere NBC-medarbejder ved navn Brooke Nevils.

Hun fortæller i bogen i blodige detaljer om, hvordan han voldtog hende analt og tvang hende til oralsex. Han har samtidig udsendt en pressemeddelelse, hvor han tager afstand fra anklagerne og holder fast i, at forholdet var efter gensidig aftale.

Og sådan er de anklagede begyndt at gå til modangreb, allerede før bogen er udkommet i sin helhed.

The Hollywood Reporter har fået fingrene i en intern e-mail, som NBC News' formand, Andy Lack, har udsendt til sine medarbejdere.

NBC-chefen Andy Lack. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Her starter han med at rose stationens dygtige folk og kalder herefter kalder Ronan Farrows opførsel for respektløs.

»Han (Ronan Farrow, red.) maler et fundamentalt usandt billede.«

Andy Lack afviser for det første, at ledelsen skulle have kendt til Matt Lauers påståede voldtægtshistorik, og derudover understreger han, at man ikke var ude på at stoppe Ronan Farrows Harvey Weinstein-historier.

»Vi støttede ham i flere måneder både finansielt og redaktionelt. Efter syv måneder uden hverken offer eller vidne til citat havde han simpelthen ikke en historie, der kunne måle sig med vores standarder,« forklarer han.

Filmproduceren Harvey Weinstein, der i 2017 blev fældet af en lang række #MeToo-anklager. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Efter NBC-chefens interne e-mail er blevet offentliggjort, har en repræsentant for Ronan Farrow udsendt et modsvar, hvor man kalder Andy Lack for en løgner.

Repræsentanten tilføjer, at bogens indhold vil vise, at de har ret i deres anklager, og holder fast i, at NBC samarbejdede med Harvey Weinstein og gjorde alt for at få #MeToo-historierne stoppet.

Ronan Farrows far, Woody Allen, er tidligere anklaget for at have forgrebet sig på Ronans adoptivsøster Dylan. Ronan Farrow fortæller i bogen, at han i dag har dårlig samvittighed over, at han dengang ikke tog sin adoptivsøsters anklager alvorligt, og at hun i dag har været en stor hjælp i forbindelse med #MeToo-afsløringerne mod blandt andre Harvey Weinstein.

Selve retssagen mod Harvey Weinstein finder sted i New York til januar.