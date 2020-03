Det var voldsomme billeder, som florerede i medierne, da sagen om vold imellem Johnny Depp og hans ekskone, Amber Heard begyndte at rulle.

Særligt ét billede har sikkert brændt sig fast på nethinden hos mange af dem, der fulgte sagen. Nemlig et blodigt et af Johnny Depps finger, som mangler den yderste del.

I sagen var beskyldningerne mange, og en af de ting, som Johnny Depp påstod, var, at det var Heard, som var skyld i den manglende fingerdel. Hun skulle have kastet en flaske efter ham, som tog et stykke af fingeren med, skriver News.

Nu er der dog dukket SMS'er op, som ser ud til at bevise det modsatte - nemlig at det var Depp selv, der var skyld i skaden.

Billede offentliggjort i retten, hvor Amber Heard forsøgte at få et tilhold imod sin eksmand, skuespiller Johnny Depp. Foto: STAFF

I forbindelse med en retssag, som Depp kører imod det engelske mediehus News Group Newspapers og deres avis The Sun, er to sms'er offentliggjort. Sms'er, han sendte til sin private læge i forbindelse med skaden på fingeren.

Depp har lagt sag an imod mediehuset, fordi de i forbindelse med hans skilsmisse fra Amber Heard skrev, at han havde udsat hende for hustruvold. I retten kom ordlyden af sms'erne frem.

'Jeg skar det øverste af min mellemfinger af. Hvad skal jeg gøre? Bortset fra selvfølgelig at tage på hospitalet. Jeg er så flov over at have startet noget med hende ... F**K VERDEN,' lød den ene besked, der blev offentliggjort i retssalen i London. Depp skulle have sendt ydereligere en sms til sin læge:

'Tak for det hele. Jeg har hugget min venstre midterste finger af, som en påmindelse om, jeg aldrig skal hakke en af mine fingre af igen. Jeg elsker dig, brormand. Johnny.'

Johnny Depp og Amber Heard er stadig i gang med en retssag mod hinanden, hvor de to skyder skarpt imod hinanden.

I den sag er der blevet afspillet en optagelse, hvor Heard indrømmer, at hun har slået Depp, men hendes juridiske hold påstår, at hun også er et offer.

I dag danner Amber Heard par med kvinden Bianca Butti.