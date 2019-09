En alt for høj hastighed var en medvirkende årsag til det tragiske biluheld, der kostede to kvinder livet tidligere på måneden i byen Taos i New Mexico, USA.

Countrymusikeren Kylie Rae Harris var én af de to omkomne kvinder. Den anden var den bare 16-årig Maria Elena Cruz.

Nu fortæller myndighederne i en udtalelse, at Kylie Rae Harris kørte med en al for høj hastighed umiddelbart inden sammenstødet. Det skriver Fox News.

'Dataoplysningerne understøtter vores undersøgelser på stedet, at to kollisioner, som også involverede et tredje køretøj, skete, og at farten var en medvirkende faktor,' skriver de lokale myndigheder i udtalelsen.

En træt og grådkvalt Kylie Rae Harris postede en video fra sin køretur gennem New Mexico få timer før, hun blev dræbt i en trafikullykke.

De lokale myndigheder skriver videre, at Kylie Rae Harris kørte sin bil med en fart på 102 km/t., hvilket fik hendes bil at slingre.

Hun mistede herefter kontrollen over bilen, som kom over i den modsatte vejbane, hvor den frontalt stødte sammen med den bil, Maria Elena Cruz sad i.

Hvor stærkt man maksimalt må køre, skriver myndighederne ikke, men 16-årig Maria Elena Cruz kørte selv kun med en fart på 51 km/t., viser nærmere undersøgelser.

Kun få dage efter ulykken slog de lokale myndigheder fast, at det med al sansynlighed var Kylie Rae Harris, som var skyld i ulykken.

»På dette tidspunkt kan jeg sige, at frøken Cruz med sikkerhed var uskyldig i denne meningsløse ulykke forårsaget af fru Harris,« sagde sheriff Jerry Hogrefe ifølge USA Today.

De lokale myndigheder har også tidligere meldt ud, at de mistænkte en indblanding af alkohol i ulykken.

Det melder den seneste udtalelse fra de lokale myndigheder dog intet nyt om.

Efter den tragiske ulykke har én af Maria Elena Cruz’ venner oprettet en indsamling, hvor man kan støtte familien. Lige nu er indsamlingen nået op på knap 26.000 dollars - svarende til lidt over 176.000 kroner.