»Jeg var for fuld.« Den undskyldning har mange nok hørt dagen derpå. Åbenbart kan den også bruges, hvis man fortryder sit ægteskab.

I hvert fald hvis man spørge Nicolas Cage.

Den 55-årige skuespiller har nemlig begæret om skilsmisse, blot fire dage efter, at han gav til ja til kæresten, 34-årige-årige Erika Koike, af den simple grund, at han mener, han var for fuld til at vide, hvad han lavede.

Det fremgår af retsdokumenter, som magasinet The Blast har fået indsigt i.

Nicolas Cage er blevet gift - og skilt - for fjerde gange. (Arkivfoto) Foto: ETIENNE LAURENT

Ifølge Nicolas Cages skilsmissebegæring, skulle både ham selv og kæresten have drukket sig sanseløst fulde, inden de besluttede sig for at blive gift. Den britiske avis Daily Mail bragte da også tidligere på ugen en video med en tydeligt påvirket Cage, der på vej til brylluppet i Vegas udtalte, at 'hun tager alle mine penge,' og 'jeg gør det ikke.'

Det fremgår af retsdokumenterne, at skuespilleren 'manglede forståelse' for sine handlinger, og derfor var ude af stand til at indvillige i ægteskab med kæresten, der til dagligt arbejder som makeup-artist.

Nicolas Cage har sidenhen indset, at han handlede af impuls og var ude af stand til at forstå den fulde effekt af sine handlinger.

I skilsmissebegæringen afsløres det angiveligt også, at skuespillerens kone ikke havde fortalt ham om et forhold, som hun har med en anden person.

Ydermere skulle skuespillerens brud have en plet på sin straffeattest, som han ikke kendte til forud får ægteskabet.

Ifølge mediet skulle Nicolas Cage have smidt Erika Koike ud af parrets hus.

Den 34-årige-årige makeup-artist bliver Nicolas Cages fjerde eks-kone.

Han blev gift første gang i 1995 med kollegaen Patricia Arquette. Det ægteskab varede i seks år - til 2001. Året efter holdt han et hemmeligt bryllup med Elvis' datter, Lisa Marie Presley, på Hawaii, men kun tre måneder senere gik de hvert til sit. Hans tredje hustru, Alice Kim, var han sammen med i 12 år - fra 2004 til 2016. Sammen fik de sønnen Kal-El .