Det tidligere skuespillerpar Brad Pitt og Angelina Jolie har været skilt siden 2016.

Brangelina har dog endnu ikke kunnet enes om forældremyndigheden over deres børn, og senest udviklede det sig til en decideret strid mellem deres advokater.

I fredags var der nemlig igen retsmøde i sagen, og her fremførte Angelina Jolies advokat, Robert Olson, endnu engang, at dommeren i sagen, John Ouderkirk, burde fjernes.

Det beretter Entertainment Tonight.

Denne fredag lød argumentet fra Angelina Jolies advokat, at dommer Ouderkirk ikke er upartisk, da han har et andet juridisk samarbejde med Brad Pitts advokat, Theodore Boutrous.

»Frøken Jolie var chokeret over, at dette finder sted. Hun vidste ikke, at noget var sket mellem advokaten for Pitt og dommeren,« slog Robert Olson fast.

Det kaldte Brad Pitts advokat, Theodore Boutrous, dog straks for en direkte løgn og en finte for at trække sagen i langdrag.

»I en forældremyndighedssag, som har været igang så længe, bliver børnene ældre, og at tillade sådan en forsinkende taktik ville være ekstremt uretfærdigt,« påpegede han.

Angelina Jolie med sine og Brad Pitts fem børn, som de fortsat slås om forældremyndigheden over. Her er skuespillerinden til premiere på sin Disney-film 'Maleficient' fra 2019 med børnene, 17-årige Pax, 14-årige Shiloh, 12-årige Vivienne, 16-årige Zahara og 12-årige Knox. Foto: VALERIE MACON Vis mere Angelina Jolie med sine og Brad Pitts fem børn, som de fortsat slås om forældremyndigheden over. Her er skuespillerinden til premiere på sin Disney-film 'Maleficient' fra 2019 med børnene, 17-årige Pax, 14-årige Shiloh, 12-årige Vivienne, 16-årige Zahara og 12-årige Knox. Foto: VALERIE MACON

46-årige Angelina Jolie og 57-årige Brad Pitt blev skilt i 2016, men striden om forældremyndigheden over fem af deres seks børn har varet siden og fortsætter endnu.

Da 19-årige Maddox juridisk set er blevet voksen, er det kun børnene 17-årige Pax, 16-årige Zahara, 14-årige Shiloh og de 12-årige tvillinger Knox og Vivienne, som Hollywood-parret kan slås om forældremyndigheden over.

Mens Brad Pitt fra start ønskede at dele forældremyndigheden lige over, ønskede Angelina Jolie at have børnene mere end halvdelen af tiden.

I marts hævdede Angelina Jolie, at hun ville føre bevis for, at Brad Pitt havde været voldelig, og at hun derfor burde få en større andel i forældremyndigheden over parrets børn.

Dog kom det efterfølgende frem, at blandt beviserne var tre af børnenes vidneudsagn, som dommeren ikke tillod fremført.

Af samme årsag ønskede Angelina Jolie dommeren, John Ouderkirk, fjernet.

Den første officielle anmodning om en ny dommer blev dog afvist i november, men til fredagens retsmøde blev ønsket om at fjerne dommer John Ouderkirk igen fremført.

Tilbage i 2016 blev Brad Pitt ligeledes frikendt fra anklagerne om børnemishandling af både FBI og Afdelingen for Børn og Familie.

Brad Pitt og Angelina Jolie var blandt verdens hotteste par, da de stadig var sammen. Her var skuespillerparret til premiere i New York sammen i 2007. Foto: EMMANUEL DUNAND Vis mere Brad Pitt og Angelina Jolie var blandt verdens hotteste par, da de stadig var sammen. Her var skuespillerparret til premiere i New York sammen i 2007. Foto: EMMANUEL DUNAND

For små to måneder siden blev det også afgjort, at parret skulle dele forældremyndigheden over deres fem umyndige børn.

En afgørelse, som Angelina Jolie ankede straks efter, og dermed fortsætter striden om børnene, senest med fredagens retsmøde.