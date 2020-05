Der har været masser af palaver omkring Mary-Kate Olsens skilsmisse med Olivier Sarkozy.

Den 33-årige Olsen-tvilling kunne i første omgang ikke få lov til at blive skilt, hvilket betød, at hun stod til at blive hjemløs, da Olivier Sarkozy angiveligt havde smidt hende på porten ved at opsige deres fælles lejlighed i New York uden at oplyse sin hustru herom.

Forleden fik Mary-Kate Olsen så sin vilje og fik rettens ord på, at hun må blive skilt fra sin 17 år ældre ægtemand, og nu er der så dukket endnu flere detaljer op fra det dramatiske brud.

New York Post mener nemlig at vide, at Olivier Sarkozy ikke havde synderligt travlt med at begræde skilsmissen. Han har nemlig angiveligt allerede fået sin ekskone, Charlotte Bernard, til at flytte ind.

Ifølge det amerikanske medie er ekskonen samt hendes og Sarkozys to fælles børn flyttet sammen i en villa i den luksuriøse badeby Hamptons i New York for at beskytte dem mod pandemien.

New York Post har deres oplysninger fra 'adskillige kilder', men hverken Olivier Sarkozy eller Mary-Kate Olsen har endnu be- eller afkræftet dem.

Olsen-tvillingen har været gift med den 50-årige Sarkozy i fem år. Ifølge New York Post gik parret fra hinanden i april, hvorefter Sarkozys ekskone og eks-parrets to børn flyttede ind i hans og Mary-Kate Olsens tidligere fælles lejlighed.

Olivier Sarkozy forsøgte allerede inden bruddet at overtale Mary-Kate Olsen til at lade hans ekskone flytte, hvilket var en afgørende medspiller i bruddet, påstår en kilde, som det amerikanske medie har talt med.

»Olivier var bekymret for sin families sikkerhed i New York under pandemien. Han insisterede over for Mary-Kate, at hans ekskone, deres børn og hans egen mor flyttede ind i deres hjem,« siger den anonyme kilde og fortsætter:

»Franske mennesker har måske kulturelt et andet syn på ægteskabet, men selvom Mary-Kate elsker hans børn, så var det for meget for hende at bo med hans ekskone under pandemien. Ville du måske selv have en ekskone boende i et ubestemt periode midt under en krise?«

En anden kilde siger til mediet, at Sarkozys ekskone flyttede ind nærmest i samme øjeblik, som Mary-Kate Olsen flyttede ud. Kilden afkræfter dog spørgsmålet om, hvorvidt den 50-årige franske bankmand er i færd med at genfinde romancen med ekskonen.

»Han vil bare have, at de alle er i sikkerhed fra corona,« udtaler kilden.

Det var covid-19-epidemien, der gjorde, at Mary-Kate Olsen ikke kunne indgive skilsmisse imod Olivier Sarkozy. Retssalene i New York lukkede nemlig ned for de fleste sager og behandlede kun, hvad der blev anset som hastesager.

Mandag genåbnede retssalene dog, og Olsen-tvillingen kunne derfor endelig begære skilsmisse.

Olivier Sarkozy blev skilt fra Charlotte Bernard i 2010. De har en søn, Julien, og en datter, Margot, sammen.

New York Post har været i kontakt med Olsen-tvillingens talsperson og advokat, som afviser at give en kommentar. Det har ikke været muligt for mediet at komme i kontakt med Olivier Sarkozys talsperson.