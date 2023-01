Lyt til artiklen

Marvel-stjerne Jeremy Renner kom alvorligt til skade i forbindelse med en snerydningsulykke.

Og nu er der flere detaljer omkring den voldsomme ulykke, som sendte 'Mission Impossible'-skuespilleren på hospitalet med alvorlige skader.

Det skriver flere amerikanske medier herunder TMZ og Page Six.

Angiveligt var der tale om, at Renner blev mast af en såkaldt 'Snowcat', som vejer mindst 6 ton, lyder det fra Page Six.

TMZ beretter, at Jeremy Renner fik alvorlige skader på brystet og overkroppen, og et notat fra nødopkaldet for Renners ulykke i weekenden viser, at Renner kunne høres i baggrunden af ​​opkaldet – og at han oplevede kraftige blødninger fra hovedet og andre ukendte skader.

Notatet beskriver også selve ulykken – og angiver, at Renner blev 'fuldstændig knust' af sneploven og han havde 'ekstremt svært ved' at trække vejret. Derudover stod der, at hans højre side brystet kollapsede, og hans overkrop blev knust.

Kort tid efter ulykken blev han fragtet med lægehelikopter til et hospital.

Den lokale politibetjent Darin Balaam sagde på et pressemøde tirsdag, at skuespilleren sad fast, da 'Hawkeye'-stjernen forsøgte at starte køretøjet.

Han skulle efter sigende have startet maskinen, mens han talte med et familiemedlem, da maskinen begyndte at køre.

»I et forsøg på at standse det rullende køretøj forsøgte Renner at komme ind på førersædet. På baggrund af vores efterforskning blev Renner ramt på dette tidspunkt,« oplyste politibetjenten.

Flere af Renners Marvel-kollegaer har ønsket ham god bedring.

'Du er en hård negl. Elsker dig, min ven,' skriver Chris Evans, mens Cobie Smulders skriver, at hun 'sender masser af kærlighed hans vej.'