Retssagen mod den amerikanske rapper A$AP Rocky startede tirsdag, og der blev i retten vist hele fem videoer af episoden, som sagen drejer sig om.

Blandt andet blev en video, som rapperen selv havde lagt på sociale medier, vist, men det var ikke den fulde udgave, som i sin tid blev delt.

Videoen, som A$AP Rocky delte med sine følgere på Instagram, viste selve overfaldet, som han siger blev begået i selvforsvar.

I den nye bid, som den svenske avis Aftonbladet har offentliggjort, kan man se sekunderne, der ledte op til det voldelige overfald.

»Now we gotta fuck this (uhørlig tale, red.),« kan man høre blive sagt i videoen. Det kan oversættes med; 'nu skal vi ødelægge den/det ...'

Anklager Daniel Suneson har udtalt til avisen, at den lille videobid, som var redigeret væk fra klippet, ifølge ham er et bevis på, at der ikke var tale om selvforsvar, da A$AP Rock slog og sparkede den 19-årige.

Mange har blandet sig i debatten om varetægtsfængslingen af den 30-årige rapper.

Musikerens mor, Renee Black, mener, at hendes søn er blevet fængslet på et racistisk grundlag.

Også den amerikanske præsident Donald Trump har givet sit besyv med i sagen og skrevet på Twitter, at han ville tage en samtale med den svenske statsminister.

Det gjorde han, efter A$AP Rockys rapperkollega Kanye West havde taget kontakt til Trump, fordi han mente fængslingen var ubegrundet.

I retten har forsvaret argumenteret for, at både A$AP Rocky og en af de to andre tiltalte troede, at deres livvagt var i fare, da den 19-årige slog ud efter ham.

På en af de videoer, der er blevet delt af overfaldet, ser man blandt andet rapperen tage godt fat i den 19-årige afghaner og kaste ham mod jorden. Anklagemyndigheden mener i øvrigt, at A$AP Rocky og hans følge brugte en flaske som våben mod den afghanske mand.