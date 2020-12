Der er blevet trænet i flere måneder, men nu ved deltagerne i ‘Stjerne Boksning’ ikke, hvornår det hele bliver afviklet.

Geggo og Cengiz skulle til februar afholde deres boksearrangement ‘Stjerne Boksning’ sæson 2, men grundet de nye corona-restriktioner, der i dag er meldt ud af Mette Frederiksen, ser de sig nødsaget til at rykke eventet, der ellers allerede kunne melde udsolgt.

'Den 20. februar er ikke længere en realistisk dato, efter COVID-19 restriktionerne nu er fastlagt til at vedholder til tidligst 28. Februar. Det betyder at stævnedatoen rykkes. Alle jer, der har købt billet, får enten mulighed for at refundere jeres billet eller at beholde jeres billetter. Vi skal nok melde ud, når vi har en ny dato, og her vil vi også informere om, hvad I skal gøre, hvis I ikke ønsker at beholde jeres billetter og dermed komme til den nye dato,' skrives der på ‘Stjerne boksnings’ Instagram.

Deltagerne til dette års ‘Stjerne Boksning’ har trænet benhårdt siden i sommer, og nu er det altså uklart, hvornår deltagerne får mulighed for at komme i bokseringen.

