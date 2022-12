Lyt til artiklen

Den engelske sanger Ozzy Osbourne har haft nogle hårde år.

Efter et fald på badeværelset i 2019 fandt den 74-årige sanger ud af, at han havde fået sygdommen Parkinsons.

I juni gennemgik Black Sabbath-sangeren en større operation for at få justeret de skruer, som han tidligere har fået indopereret i sin ryg og nakke i forbindelse med sit fald i 2019.

En operation, som heldigvis for familien Osbourne viste sig at være med positivt nyt.

Nu viser nye billeder, at helbredet dog ser ud til at være forværret for rocklegenden.

Ifølge mediet New York Post blev Osbourne spottet under en indkøbstur tirsdag, hvor han måtte støtte sig til en stok for at kunne gå rundt sammen med en hjælper, der skubber indkøbsvognen.

Billederne er taget, kun få dage efter Sharon Osbourne blev hastet til hospitalet fredag, da hun under optagelser blev dårlig og måtte hentes i ambulance.

Ozzy Osbourne har ikke været på turné siden 2018.