Rosé-krigen mellem Brad Pitt og Angelina Jolie fortsætter.

Tilbage i februar lagde Brad Pitt sag an mod sin ekshustru for at have solgt sin andel i deres franske vinproducent Château Miraval, der specialiserer sig i rosé-vin.

Nu beskylder han så Angelina Jolie for at skade firmaets ry ved at sælge sin andel til en 'fremmede'.

Brad Pitt og Angelina Jolie fandt som bekendt sammen tilbage i 2005 under indspilningerne af filmen 'Mr. & Mrs Smith'.

Angelina Jolie og Brad Pitt i 2015. Foto: MARK RALSTON Vis mere Angelina Jolie og Brad Pitt i 2015. Foto: MARK RALSTON

Tre år senere købte de den sydfranske vinproducent med tilhørende slot og vingård, hvor de blandt andet holdt deres bryllup i 2014.

Ægteskabet holdt ikke, men er endt i et større skilsmissedrama - og her sagsøger Brad Pitt altså nu Angelina Jolie for bevidst at skade ham ved at sælge sin andel i vinfirmaet.

Brad Pitt mener for det første, at de oprindeligt havde lavet en aftale om aldrig at sælge ud a firmaet uden den anden parts samtykke.

People.com har læst retsdokumenterne fra retsmødet, der blev afholdt fredag i Los Angeles.

Det franske vinslot som sagen handler om. Foto: MICHEL GANGNE Vis mere Det franske vinslot som sagen handler om. Foto: MICHEL GANGNE

Her fremgår det, at Brad PItt ser vinfirmaet som sit 'passionsprojekt, der blev til en kæmpe global million-forretning, og et af verdens mest højst respekterede rosé-firmaer udelukkende på grund af hans hårde arbejde.

En succes som, Brad Pitt mener, Angelina Jolie slet ikke har bidraget til.

Brad Pitt hævder ligeledes, at Angelina Jolie holdt salget hemmeligt for ham med vilje og dermed bevidst brød deres aftale.

Han kræver nu erstatning for det hele, og vil derudover have salget af Angelina Jolies andel gjort ugyldigt.

Angelina Jolie har endnu ikke kommenteret sagens udvikling.