Sangeren Marilyn Manson gennemgår en tumultarisk tid.

Flere kvinder har anklaget ham for alverdens grusomme ting – heriblandt seksuelle overgreb – og nu er han endnu engang kommet i det negative søgelys. Det skriver CNN.

Denne gang er det en sag helt tilbage fra 2019, der er kommet for at bide Marilyn Manson i haserne. Her har han, ifølge politiet, overfaldet en kvindelig videofotograf, der var hyret til at filme en af Mansons koncerter i Gilford, New Hampshire.

Marilyn Manson skulle blandt andet have spyttet på fotografen, der opholdt sig i fotograven ved scenen.

Ifølge politichefen i Gilford, Anthony Burpee, er Marilyn Manson, efter en indgået aftale mellem politiet og sangerens advokat, gået med til at møde op hos Los Angeles politi.

Det vides dog ikke, hvornår dette præcis vil finde sted.

Anthony Burpee mener, at det er et Facebook-opslag fra politiafdelingen, der fortæller om arrestordren på Marilyn Manson, som har 'presset' sangeren til nu at melde sig. Det siger han til Variety.

Straffen for forseelsen kan beløbe sig til en fængselsstraf på mindre end et år og en bøde på op til 2000 dollar.

Denne anklage er en af de mildere, der er blevet rettet mod Marilyn Manson.

For nylig var hans ekskæreste Ashley Morgan Smithline ude at kalde ham et monster.

Hun påstår, at hun utallige gange blev seksuelt overfaldet, bidt, pisket og skåret med en kniv, ligesom Manson også skulle have stukket hele sin næve ind i munden på hende under sex.

Smithline er blot én af flere kvinder, der er kommet med denne type anklager.

Marilyn Manson har afvist alle kvindernes anklager, og han har fortalt at hans intime forhold »altid har været med fuld samtykke mellem ligesindede personer«.