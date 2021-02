Anklagerne om fysiske overgreb og grufuld psykisk terror vælter ned over Marilyn Manson i disse dage. Den tidligere stylist Love Bailey er stadig er traumatiseret af sit møde med den verdenskendte musiker.

Da amerikanske Love Bailey som 20-årig fik et attraktivt stylist-job, hvor hun skulle klæde en unavngiven skuespillerinde på, kom hun også tæt på et af sine daværende idoler - musikeren Marilyn Manson. En del af fotoshootet foregik nemlig i Mansons studie i Los Angeles.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Men hvad der skulle have været et godt minde og et vigtigt punkt på CV´et, endte som et dybt traumatiserende ar i Love Baileys erindring.

»Jeg var en ung og naiv stylist, der prøvede at skabe et navn for mig selv, og her stod jeg pludselig med en musiker, jeg hidtil havde set op til,« husker Love Bailey om den skæbnesvangre dag tilbage i 2011.

Hun fortæller, at hun på et tidspunkt blev kaldt ind i det soveværelse, Marilyn Manson havde i studiebygningen. Her så hun en glasmontre med lås på – stor nok til at et menneske kunne være i den.

Den unge skuespillerinde, Love Bailey skulle klæde på, var på det tidspunkt så påvirket af stoffer eller alkohol, at hun kravlede rundt på gulvet, og da Love forsøgte at hjælpe hende op, trak Marilyn Manson pludselig en pistol.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Love Bailey (@loveisbailey)

»Han satte den mod min pande og sagde ”I don´t like faggots” (jeg kan ikke lide bøsser, red.),« husker Love Bailey.

»Jeg frøs fuldstændigt og følte mig komplet magtesløs. Jeg troede, jeg skulle dø og lukkede øjnene, imens jeg bad til, at han ikke affyrede pistolen.«

Ifølge Love Bailey slap Marilyn Mansons finger til sidst aftrækkeren, men til hendes lettelse, var der ingen kugler i magasinet. Med lyden af aftrækker-klikket summende i ørene, skyndte hun sig at pakke sine ting sammen og forlod studiet.

»Jeg kunne ikke være der længere. Jeg havde set og mærket hans ondskab. Han er satan selv. Han elsker at folk frygter ham. Han grinede endda, da han lod, som om han skød mig,« siger Love Bailey, der grædende ringede til en veninde efter den voldsomme oplevelse.

Love Bailey har i dag sagt farvel til modeverdenen og Hollywood og fokuserer i dag på sit arbejde som filmskaber, performer og aktivist i det transseksuelle miljø. Allerede tilbage i 2017 fortalte hun, i anledning af Mansons fødseldag, på sin Instagram-profil, hvordan verdensstjernen havde holdt en pistol mod hendes hoved.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Marilyn Manson (@marilynmanson)

Opslaget fik ikke den store opmærksomhed, men efter Westworld-skuespillerinden Evan Rachel Wood i mandags erklærede, at Manson havde forulempet, manipuleret og undertrykt hende i årevis, er der kommet fokus på den i dag 52-årige musikers opførsel over for en lang række kvinder.

Evan Rachel Woods instagramprofil er blevet en central kilde i de mange anklager mod Marilyn Manson. Her beder hun sine knap en million følgere om at se, Love Bailey fortælle om sine oplevelser med rockmusikeren. Vis mere Evan Rachel Woods instagramprofil er blevet en central kilde i de mange anklager mod Marilyn Manson. Her beder hun sine knap en million følgere om at se, Love Bailey fortælle om sine oplevelser med rockmusikeren.

Flere er stået frem med deres egne historier om Manson, og også Love Bailey har i en længere video-post på Instagram uddybet detaljerne omkring sit rædselsvækkende møde med musikeren, der går under det borgerlige navn Brian Warner.

»De sidste par dage har været overvældende. Jeg har fået meget opbakning og støtte, men jeg har også modtaget dødstrusler fra Manson-fans,« fortæller en tydelig berørt Love Bailey til B.T.

Hun håber, at hun ved at stå frem, kan hjælpe andre ofre for overgreb, psykiske såvel som fysiske, til at finde styrke.

»Og når det gælder Marilyn, det røvhul, så håber jeg, han mister alt. Sin status, sine penge og sin anerkendelse. Der er intet, der kan retfærdiggøre, hvad han har gjort, men jeg håber, de kvinder han har forgrebet sig på, får alt, hvad han ejer og har, i erstatning. Han har arret dem for livet, ligesom han har gjort det med mig.«

Marilyn Manson har i et opslag på Instagram selv afvist anklagerne om overgreb, men både hans pladeselskab og agentbureau har droppet alt fremtidigt samarbejde med musikeren. Desuden har den californiske statssenator, Susan Robio, anmodet FBI om at gå ind i sagen.