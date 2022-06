Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Han greb mig med det samme og begyndte at kysse mig over hele ansigtet og stak tungen ned i min hals.«

Sådan forklarede en i dag 61-årig kvinde om det møde, hun som blot 14-årig havde med Bill Cosby i 1975.

Den unavngivne kvindes vidneudsagn kom fredag i den civile retssag mod Bill Cosby, som er anlagt at Judy Huth, der påstår at Bill Cosby i 1975 begik seksuelle overgreb på hende i Playboy Mansion. Huth var blot 16 år gammel.

Den unavngivne kvinde forklarede i retten, at hun, sammen med flere familiemedlemmer, var inviteret til Bill Cosby filmset for at være statist, efter de nogle måneder tidligere havde mødt ham til en tennisturnering. Bill Cosby skulle have inviteret sig ind i sin trailer under påskud af at skulle have hjælp til at rette op på en butterfly, da han kyssede hende.

»Jeg kæmpede for at komme væk. Det var meget chokerende,« forklarede kvinden ifølge AP.

I retten blev der vist et billede af kvinden og Bill Cosby sammen til tennisturneringen, hvor han har armen omkring hende.

Der er også blevet vist to billeder af Bill Cosby og Judy Huth sammen fra dagen i Playboy Mansion, hvor overgrebet skulle være fundet sted.

Bill Cosby har afvist alt, og hans advokater siger, at det blot er et forsøg fra Judy Huths side på at tjene penge på billederne.

Den 85-årige skuespiller blev sidste år løsladt fra fængslet, hvor han sad fængslet, dømt for at have begået flere seksuelle overgreb.

Dommer blev dog afstødt af Pennsylvanias højeste retsinstans, da der var sket en procedurefejl.

Bill Cosby havde således, med en tidligere anklager i sagen, fået det løfte, at han ikke ville blive strafforfulgt for udtalelser, han var kommet med i en tidligere civil retssag.

Dette løfte blev dog brudt, og derfor kunne Bill Cosby altså løslades efter to år. Han var ellers dømt til at skulle afsone fra tre til ti års fængsel.

Mere end 60 kvinder har anklaget Bill Cosby for seksuelle overgreb, men langt de fleste er juridisk forældede.