Vinderne af 'Nybyggerne' i 2021 kan nu løfter sløret for deres kommende barns køn.

For fire uger siden annoncerede den 29-årige model Caroline Dahm, at hun var gravid.

Nu afslører parret på hver deres Instagram-profil, at de kan se frem til at forøge familien med en pige.

Det skriver Caroline Dahm i et Instagram-opslag, som du kan se længere nede i artiklen.

»Der gemmer sig en lille, sund og rask pige i maven... og mine jeans har nu helt opgivet kampen,« skriver Caroline Dahm i opslaget.

Men det er ikke kun Caroline Dahm, der offentliggør det på Instagram.

Og ægtemanden, den 34-årige australier, Reece Curran, har også lagt et billede op på Instagram, hvor Caroline Dahm står og poserer med åbne jeans og trøjen smøget op, så man kan se maven.

»Mine piger. Vores scanning i fredags gik perfekt, og vi har en sund og rask datter på vej. Caro er nu halvvejs, og hendes bump rammer mig i hjertet, hver gang jeg ser den,« skriver Reece Curran i sit opslag.

Drømmen om børn i huset har været der længe. Det fortalte Caroline Dahm til B.T.

»Vi håber, vi får børn i vores nye hus. Vi har lige pludselig meget mere sikkerhed, når vi har et hus. Det er nok også derfor, vi ikke har fået børn tidligere,« sagde Caroline Dahm i dagene efter, at finalen havde rullet over skærmen.