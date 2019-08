Der er en god grund til, at Ida og Mads giver huset i Randers den helt store tur.

I ‘Nybyggerne’ fik Mads og Ida chancen for at lave deres helt eget drømmehus på bare 7 uger, og det hårde arbejde bar frugt, da de endte med at vinde programmet og løbe med den ultimative præmie: Nøglen til deres helt eget hus. Men den seneste tid har man kunnet følge dem i gang med den helt store renovering på deres sociale medier og blog, og det vækker undring hos nogle af deres følgere.

'Vi er både blevet mødt af folk, der er kærlige og nysgerrige, men vi er også blevet mødt af folk, der har været næsten forargede over, at vi ændrer på det hus, vi har vundet. Og ved I hvad? Det kan vi da egentlig godt forstå. For når man isoleret set ser programmerne, ser det jo ud til, at rummene står knivskarpe, når vi afleverer. Og hvorfor ændre noget, der fungerer,' spørger de på deres blog og fortsætter:

'Sagen er dog den, at de færreste rum stod knivskarpe, når vi afleverede. “Tænk, at man kan lave et hus på 7 uger”, har vi ofte hørt, men det kunne vi altså heller ikke helt. Vi kunne nå langt – men ikke hele vejen. Det skal ikke forståes på den måde, at det hele var ved at falde fra hinanden! Det var det ikke. Vi kunne sagtens have flyttet ind i huset, som det var.'

Ida og Mads ville dog ikke gå på kompromis med tingene, så de tog en beslutning om at ændre alle de ting, der skulle laves om, og som måske var pænt på papiret, men ikke fungerede i forhold til deres praktiske og daglige behov.

Det betød blandt andet et farvel til deres højt elskede tatamirum, nye gulve i hele huset, et nyt soveværelse, ændring af spiseområdet og ind med et tv.

Har fået hjælp og inspiration fra de andre par

Det hele er dog sket i bedste ‘Nybyggerne’-stil, de har nemlig fået hjælp til indretningen af nogle af deres nye venner fra programmet. Nicolai fra grønt hus i programmet har lavet de nye gulve i gult hus, og i Ida og Mads’ kontor hænger nu Stine og Kenneths reol fra blåt hus.

'Lige siden vi så Stine og Kenneths vægreol, vidste vi, at vi ville have os sådan en. Hvis vi ikke vandt huset, ville vi bygge en lignende i vores lejlighed, og hvis vi vandt huset – ja, så skulle vi have en magen til Stine og Kenneths. Vi var så heldige, at vi fik lov til at pille Stine og Kenneths reol ned og sætte den op inde ved os, så den ikke endte i stort brandbart,' skriver parret på bloggen.

Så deres hus er blevet lidt inspireret af de andre ‘Nybygger’-huse, og mon ikke de øvrige par også får lov til at komme på besøg hos Ida og Mads, når de er færdige med deres renovering.

De blev nemlig alle gode venner under programmet, og det ser ud til på de sociale medier, at stemningen stadig er god mellem alle årets fire par.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk