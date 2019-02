En velkendt 'Nybyggerne'-vinder har besluttet sig for at hjælpe 'De unge mødre'-stjernen.

Der er ingen tvivl om, at Lise og Michael, der vandt ‘Nybyggerne’ tilbage i 2016, har kunnet åbne mange døre, efter de vandt det populære TV 2-program. Parret sprang kort tid efter sejren ud som selvstændige og har blandt andet et samarbejdet med DBA-Guide, haft deres eget gør-det-selv-program, ‘Nybyggerne rykker ud’ og udgivet børnebogen – ‘Børnebyggerne’.

Nu har Lise dog kastet sig ud i et spritnyt projekt. Et projekt, som omhandler selveste ‘De unge mødre’-deltageren Princess Natascha.

'Om en måned skal Sofie Vandborg, Amalie Norstef og jeg besøge Princess Natascha i et par dage og hjælpe hende med børnenes værelser. Det var mega spontant, men det bliver skide skægt. Og venner, det handler ikke om, at jeg skal være en hellig satan, men det giver virkelig noget til alle parter, når man tilbyder sin hjælp,' skriver Lise på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Natascha er alenemor til tre, og selvom hun lige har født, knokler hun for at færdiggøre sin skole inden barsel, og så er hun bare mega sej til at være sig selv, trods manges daglige kommentarer og stride holdninger. Personligt er der ingen særlige bagtanker andet end, at jeg synes, jeg trængte til at gøre et eller andet, der gør mig glad. Og det gør sådan en opgave her, hvor vi endda får nogle hyggelige dage sammen. Lige en high five til Sofie og Amalie, der bare er med på min skøre idé og klar til at hjælpe.'

Lise opfordrer til at holde øje med hendes Instagram-story, hvor hun vil få brug for hjælp til at vælge materialer, nips, pynt osv.