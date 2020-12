»Vi har altid været åbne, så det er ikke svært for os at tale om at have mistet,« siger Mikkel Carlsen, der er kendt fra programmet 'Nybyggerne'.

Han og kæresten Trine Johannessen har delt deres historie med fertilitetsbehandlinger og sorgen over at have mistet to børn. En fortid, der nu bliver efterfulgt af en glædelig nyhed også.

Parret vandt 20.000 kroner i 'Nybyggerne' til at rejse for, men valgte at bruge pengene på muligheden for at blive gravide.

'Vi har allerede brugt pengene på en lidt anden slags rejse. En fertilitetsrejse og en rejse, der forhåbentligt vil vare ved for livet og skabe mere glæde, end vi kan drømme om. Sidst på foråret bliver Saga nemlig storesøster,' lyder det i et opslag på Instagram fra Trine Johannessen.

Saga har været med lige så længe, som vi har vidst det. Dermed tvinger vi også os selv til at tro på, det går godt.

»Det var ikke noget, vi overvejede som sådan. Vi vidste jo ikke, vi ville vinde penge, men da vi gjorde det, så var der ikke så meget at diskutere. De seneste to år er hver en øre, vi har tjent, gået til fertilitetsbehandling,« siger Mikkel Carlsen.

Parret har datteren Saga på fire år, og så har de tidligere mistet to børn. Da datteren var halvandet år, blev Trine Johannessen gravid igen, men ved den første skanning var der triste nyheder.

Den lille pige i maven led af en sjælden kromosomfejl kaldet Edwards syndrom. Børn med den lidelse lever i gennemsnit fem dage, og parret tog beslutningen om at stoppe graviditeten.

I sommeren 2019 blev Trine Johannessen dog gravid igen. Med en lille dreng, som også viste sig at lide af en sjælden sygdom.

»Måske ville der gå fem uger, og så ville han dø i en krampe. Igen stod vi i den situation, hvor Trine skulle sidde med den her pille og vide, at når hun slugte den, ville hjertet stoppe med at slå i det barn, som hun havde kæmpet så meget for at få. Hun havde brug for mere tid,« fortalte Mikkel Carlsen i programmet.

»Så denne gang valgte vi en anden proces. Vi besluttede at lade Ask – som vi kaldte ham – blive i maven i 14 dage, før vi skulle tage afsked. Vi kom ind, Trine fødte ham, og vi fik lov at sidde lidt med vores døde søn. Han var ikke større end en hånd. Men det var vores søn, og det betød meget at kunne sige farvel. Det var en værdig oplevelse.«

Mikkel Carlsen fortæller nu, hvor de har delt de glade nyheder, at det også er en øvelse i at glæde sig.

»Det er en glædelig nyhed, men det er samtidig også meget hårdt. Det er jo forbundet med en kæmpe mængde nervøsitet og angst.«

Datteren Saga fik dog bevidst tidligt at vide, at hun skulle være storesøster.

»Saga har været med lige så længe, som vi har vidst det. Dermed tvinger vi også os selv til at tro på, det går godt. Til hende er vi også tvunget til at sige 'når' i stedet for 'hvis'. Det er en 'fake it until you make it'-situation,« lyder det.

Efter de mistede Ask og deres ufødte pige, der senere kom til at hedde Alva, har parret brugt sorggrupper og psykologmøder til at klare sig igennem. Til at kunne leve med sorgen.

Alligevel var der en masse overvejelser forud for at dele nyheden om graviditeten. En graviditet, der allerede var et faktum ved finalen for 'Nybyggerne'.

»Det er klart, at der var nogle milepæle i form af skanninger, som skulle overstås, inden vi var trygge ved at melde det ud,« siger Mikkel Carlsen.

Efter familien har delt deres oplevelser og deres sorg, har de modtaget en »enorm mængde« støtte. Parret var enige om, at hvis de kunne hjælpe bare ét par, så ville det være det hele værd.

»Vi er jo bare os. Vi er bare Trine og Mikkel, så det er jo helt vildt,« siger Mikkel Carlsen, som mener, at der er meget skyld og skam forbundet med en afbrudt graviditet.

»Det skal aftabuiseres, og det er nemt for os at snakke om, for på mange måder har det været hele vores liv de seneste par år,« siger han.

Netop programmet 'Nybyggerne' kom som en dejlig adspredelse i en svær tid.

»Det er jo ikke fordi, sorgen ikke er der, men det var befriende igen at mærke, at man kunne være Trine og Mikkel, som kunne grine og fjolle. At man kunne være sammen om en fælles hobby.«

Mikkel Carlsen er varsom med anbefalinger til andre par med lignende oplevelser bag sig, fordi alle reagerer forskelligt.

Sorggruppen var dog et af de steder, hvor Trine Johannessen og Mikkel Carlsen fik hjælp. Og hvor de mødte forståelse.

»Det er jo drømmen, man har kæmpet for så længe. Det er noget, som alle i den sorggruppe kender, og vi har kunnet bruge hinanden utrolig meget.«

Parret venter nu en lillesøster eller lillebror til Saga i slutningen af foråret, men kønnet på barnet holder de for sig selv indtil videre.