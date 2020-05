For en måned siden kunne 'Nybyggerne'-parret Lise Vandborg og Michael Stig afsløre, at de ventede deres barn nummer to.

Mange af Lise Vandborg's næsten 74.000 følgere troede dog ikke på, at Lise Vandborg rent faktisk var gravid.

Hun lagde nemlig opslaget op den 1. april, og mange af hendes følgere troede derfor, at det var en aprilsnar.

Men det viste sig dog, at den var god nok. Lise Vandborg var gravid, og det strømmede ind med lykønskninger til de kommende forældre til to.

Parret har i forvejen Villy på tre år

Parret har i forvejen Villy på tre år, og nu afslører Lise Vandborg sammen med sønnen Villy kønnet på det kommende barn.

Det gør hun i en en sød video, som hun har delt på sin Instagramprofil.

I opslaget skriver hun blandt andet: 'Har dukken en tissemand eller en tissekone? Med andre ord: Skal Villy have en lillebror eller en lillesøster?

'Tjek videoen for svar, men hold tungen lige i munden for Villy er ude på ballade!'

»Jeg skal have en lillesøster,« siger Villy i videoen, men det er vidst ikke det helt rigtige svar.

»Nej, hvad er det, der ligger i min mave,« spørger Lise, lille Villy og igen svarer han, at det er en lillesøster.

Villy bliver i videoen ved med at insistere på, at det er en lillesøster, han skal have, indtil han hiver en dukke frem, der afslører, at det altså er en lillebror han skal have.

Du kan se den søde video herunder: