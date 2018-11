Vinder-parret fra 'Nybyggerne' har fået en lille søn.

Den 3. april blev en særlig lykkelig dag for 27-årige Charlotte Møller Jakobsen og 29-årige Fredrik Holm Koch fra Aarhus. Parret vandt nemlig fjerde sæson af ‘Nybyggerne’ og hermed også deres drømmelejlighed i Hedehusene til en værdi af 3,4 millioner.

Parret kunne dog også glæde sig over en anden lykkelig begivenhed. To uger inden ‘Nybyggerne’-finalen kunne de nemlig afsløre, at de skulle være forældre til efteråret. Parret kunne senere afsløre, at de ventede sig en lille dreng.

2. november havde Charlotte termin, og i går kunne hun afsløre, at den lille ny endelig er kommet til verden:

'Our new best friend', skriver Charlotte på Instagram sammen med et billede af sønnen.

Vis dette opslag på Instagram Our new best friend Et opslag delt af Charlotte Jakobsen, Nybyggerne (@charlottemjakobsen) den 18. Nov, 2018 kl. 2.24 PST

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk