Der sker for alvor noget i Mads og Idas 'Nybyggerne'-hus i øjeblikket.

Den 27. marts var en stor dag for Mads Taiki og Ida Holm, da det unge par her vandt femte sæson af ‘Nybyggerne’ og dermed deres drømmehus til en værdi af 2,6 millioner i Randers.

Ida og Mads er oprindeligt fra Thy, men har den seneste årrække boet i en lejlighed i Sydhavn i København.

Den satte de dog til salg for et par måneder siden, så de kunne blive klar til at hive teltpælene op og flytte til deres nye hus i Randers.

Det kan måske undre nogen, at parret ikke flyttede ind i deres hus lige efter finalen blev afholdt, men det forholder sig sådan, at der altid er en masse papirarbejde, der skal i orden først, blandt andet fordi parret vinderne skal betale skat af præmien.

Derfor flyttede sidste års vinderpar, Charlotte og Fredrik, også først ind i deres hus i august, selvom de allerede vandt det i april.

Nu afslører Ida dog overfor Realityportalen.dk, at hun og Mads har fået nøglerne til huset, og de er derfor i fuld gang med at gøre det klar til indflytning:

»Vi har faktisk haft nøglerne længe, og så har vi løbende gået og ordnet i helligdage herhjemme. Vi er ikke flyttet ind endnu, men det gør vi nok om en måneds tid. Det føles så skønt at være tilbage. Vi er i arbejdstøjet igen, da vi er ved at færdiggøre vores arbejdsværelse/kontor som det første, så vi kan komme igang med at arbejde intensivt på vores plakatvirksomhed igen,« fortæller Ida til Realityportalen.dk.

»Vi har heldigvis fået solgt vores lejlighed i Sydhavn, men de nye ejere har ikke overtaget den endnu, så derfor går vi bare og hygger os stille og roligt med at få flyttet. Vi har ikke planlagt helt præcis, hvornår vi officielt flytter, da vi bare tænker at være i huset og ordne, indtil vi synes, at det er helt klart til indflytning. Og derefter skal vi jo så lige have hentet alle vores ting i København,« fortsætter Ida og tilføjer:

»Udover at lave arbejdsværelset har vi malet næsten hele huset, bare for at få det malet helt ordentligt. Derudover har vi fået lavet nyt gulv, som Nicolai fra ‘Nybyggerne’ faktisk har været hyret ind til. Det er vi sindssygt glade for. Om der skal laves mere i huset, ved vi ikke endnu, det er vi ikke lige nået til.«

Se billedet herunder, hvor Mads og Ida er i fuld gang med at ordne deres nye kontor:

Vis dette opslag på Instagram I kontor-ugen under Nybyggerne lavede Stine og Kenneth den mest fantastiske vægreol. Vi græd næsten — så misundelige var vi på den. Vi græd dog mere, da det gik op for os, at den stakkels reol ikke kunne sælges videre og derfor kunne se frem til at ende sine dage i “stort brændbart.” Derfor var glæden ekstra stor, da vi fik lov til at afmontere Stine og Kenneths svendestykke og sætte den op inde ved os selv!!! Det føles lidt som snyd, men mest af alt RET FEDT! TAK for forarbejdet, @stinetranekjaer og @kenneth_poulsen — vi vil bruge den og tænke på jer (Billede nr. 2 er Stine og Kenneths). Et opslag delt af Ida Holm — Nybyggerne (@idaholmc) den 20. Jul, 2019 kl. 2.49 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk