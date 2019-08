De seneste år har der været store udsving i 'Nybyggerne'-vindernes boligsituation.

Da Lise og Michael sidste år besluttede sig for at sælge deres gevinst fra programmet og flytte tilbage til Lises hjemegn ved Rold Skov i Nordjylland, scorede de en god portion penge på salget, men dem har de ikke valgt at ødsle væk på en midlertidig bolig, mens de bygger deres drømmehus ude i skoven.

Parret har nemlig de sidste mange måneder boet i en skurvogn på blot 20 kvadratmeter, som står på deres grund, så de kan følge med i og hjælpe med byggeprocessen, og den beslutning er de glade for.

'Det er for os 100% den rigtige løsning at bo på byggepladsen, samtidig med at vi arbejde der. Det ville være vildt uoverskueligt at skulle køre hjem hver dag. Det gør det nemt og overskueligt for os at kunne gå til og fra. Det kan klart anbefales,' skriver Lise på bloggen.

Men selvom de er glade for løsningen og giver nogle gode tips til, hvordan man kan bo på så få kvadratmeter, selvom man er en familie, hvor der skal være plads til alle, så ser de frem til, at huset står færdigt.

'Jeg tror godt, vi kunne bo småt, men jeg er nu alligevel glad for, vi bygger et stort hus,' fastslår Lise.

Man kan følge hele parrets byggeprocess i et program, som kommer på TV 2, men herunder er et lille smugkig på, hvordan de bor i skurvognen herunder.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk