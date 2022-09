Lyt til artiklen

TV 2s nye 'Vild med dans'-værtspar har både været til fest og konkurreret mod medlemmer af Kongehuset.

»Man skulle ikke tro det, men jeg har været ude og spille padeltennis med prins Nikolaj,« fortæller Martin Johannes Larsen, da B.T. møder den nye vært fredag på et pressemøde forud for efterårets udgave af TV 2s populære danseprogram.

Martin Johannes Larsen forklarer, at det er hans ven og kollega Melvin Kakooza, der kender prins Nikolai og derfor en dag spurgte Martin, om han ville være med til at spille en doublekamp mod prinsen og en af hans venner.

»Jeg sagde selvfølgelig ja. Det var rigtig fedt,« lyder det fra Martin Johannes Larsen, som tilføjer, at det hele endte med et nederlag til prins Nikolai.

Du lod dig ikke tabe med vilje?

»Jeg blev jo nok nødt til at gøre midt lidt dårlig, for jeg har et gammelt danmarksmesterskab i badminton og kan lidt med håndleddet. Jeg vil nok sige, at jeg trak det lidt op på vores hold,« fortæller Martin Johannes Larsen med henvisning til, at han som helt ung spillede badminton på højt plan.

Martin Johannes Larsen har ikke endnu fået aftalt en revanchekamp mod prins Nikolaj og tror heller ikke, det bliver lige foreløbig.

»Vi spillede udendørs, og nu begynder det jo at blive lidt køligt,« forklarer han.

Også Sarah Grünewald kan være med på den royale vogn.

Martin Johannes Larsens værtskollega fortæller til B.T., at hun for flere år siden var til en 'fancy' fest på Langelinie i København, hvor hun delte dansegulv med kronprins Frederik.

»Jeg tror måske, det var en julefrokost. Jeg kan ikke huske, hvad det var,« fortæller Sarah Grünewald, der desværre ikke fik danset med Kronprinsen, men blot kort beskriver ham som en 'sød fyr'.

