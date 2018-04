På tirsdag kommer der en ny deltager med i 'De unge mødre', men hun er ikke et helt ukendt ansigt.

Når det nye afsnit af ‘De unge mødre’ løber over skærmen på tirsdag, bliver seerne præsenteret for den sjette og dermed sidste nye deltager i denne sæson. Der er tale om 24-årige Luna Munk, der kommer fra Randers, hvor hun bor med sine tre drenge, Zacharias, Felix og Zilas.

For mange er hun dog ikke et helt nyt ansigt i offentligheden, og den unge mor har allerede været en tur igennem mediemøllen, da hun stod frem som langtidsammer og fortalte, at hun stadig ammer alle tre drenge, selv om den ældste er blevet tre år.

Det er også noget af det, som ‘De unge mødre’-seerne kommer til at se fra på tirsdag af, når Luna Munk altså kommer med i reportageserien. Men hun ser også frem til at vise folk, at hun er meget mere end det.

»Jeg glæder mig. Det bliver spændende at se, hvordan det bliver taget imod. Jeg er jo en lidt atypisk mor, fordi jeg ammer alle tre drenge, opdrager ifavnsk og går ind for samsovning. Men jeg er ikke sådan en hippiemor, og det er jo ikke sådan, at vi lever vegansk og sådan noget.«

»Jeg er bare en ret almindelig mor, der hele tiden sætter børnenes behov før mine egne. Og jeg ser frem til at vise det til seerne,« siger Luna til Realityportalen.dk.

Ammer til de siger fra

Den unge mor holder stadig fast i, at børnene bliver ammet, så længe de har lyst til det. Og som det ser ud nu, så bliver hun ved med det.

»Jeg ammer, indtil de selv siger fra. Jeg har læst, at et naturligt ammestop sker, mellem børnene er to og syv år, og så er der mange, der siger: “Jamen, kan du godt se dig selv amme en syvårig?”, og ja, som det ser ud nu, så har jeg ikke en grænse.«

»Men jeg siger også, at vi må se til den tid. Jeg kan jo ikke med sikkerhed sige, hvordan jeg vil have det med det til den tid, og det er klart, at jeg også selv skal kunne være i det. Hvis jeg ikke kan det, så stopper jeg. Men for tre år siden kunne jeg heller ikke se mig amme en treårig, og det er helt naturligt for mig nu. Så jeg tager det, som det kommer.«

Frygter ikke kritik

Da Luna stod frem som langtidsammer, medførte det en masse kritik fra folk, som ikke kunne forstå hendes holdning. Derfor føler hun sig også klar til at tage imod den kritik, som nogle ‘De unge mødre’-deltagere til tider bliver udsat for.

»Det er faktisk allerede startet, inden jeg overhovedet er kommet på skærmen. Jeg ved, at der bliver skrevet en masse om mig i nogle grupper rundt omkring på Facebook, men sådan er det. Jeg vidste godt, at det ville ske, siger den unge mor, der dog ikke frygter, at det bliver for slemt.«

»Det er ikke noget, jeg tager så tungt. Jeg forstår ikke, hvorfor folk har behov for at skrive og sige de ting, men det må de selv om.«

Du kan se Luna på tirsdag klokken 20:00 på Kanal 4 eller allerede nu på DPlay, mens du også kan følge med i hendes på hendes blog.

