Det sidste punktum i skilsmissesagen mellem to af verdens mest prominente navne - Angelina Jolie og Brad Pitt - er endnu ikke sat.

Nu forsøger skuespillerinden at få fjernet den private dommer, der ellers var valgt til at dømme, fra sagen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Årsagen er, at 44-årige Angelina Jolie og hendes advokater mener, at den private dommer - John W. Ouderkirk - kan være partisk, da det er kommet frem, at han skal have haft et form for forretningsforhold til en af advokaterne, der arbejder for 56-årige Brad Pitt.

ARKIVFOTO af Angelina Jolie og Brad Pitt. Foto: Mario Anzuoni Vis mere ARKIVFOTO af Angelina Jolie og Brad Pitt. Foto: Mario Anzuoni

I et retsdokument, der er indsendt af skuespillerindens advokater til Los Angeles Superior Court, fremgår det, at man mener, at dommeren har været for langsom og ikke åben nok om de andre sager, han har været hyret til at dømme i, hvor også Brad Pitts advokat Anne C. Kiley har været involveret.

Derfor mener Angelina Jolie, at dommeren bør fjernes fra skilsmissesagen, der begyndte tilbage i 2016, hvor skuespillerparret gik fra hinanden.

Det tidligere par har valgt at hyre en privat dommer i deres skilsmisse for at holde mange af deres personlige og økonomiske oplysninger ude af offentligheden.

Ifølge retsdokumentet, som Jolies advokater har indgivet til retten, er det underordnet, 'om dommer Ouderkirk faktisk er partisk':

Loven i Californien er nemlig ifølge advokaterne sådan indrettet, at man skal diskvalificeres, hvis der er tale om en 'mulig tvivl' om dommerens evne til at forblive upartisk.

Af retsdokumentet fremgår det ifølge AP, at Jolies advokater har forsøgt at få Ouderkirk til at diskvalificere sig selv fra sagen, mens Brad Pitts advokater skal have insisteret på, at han forsætter som privat dommer.

Det vides ifølge AP ikke, hvilke sager der mangler at blive afgjort i skilsmissesagen, før den kan endeligt afsluttes.

Det tidligere ægtepar, der har seks børn sammen og dannede par i 12 år, blev officielt erklæret skilt i april sidste år.