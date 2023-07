Først var der strid om, hvornår hun skulle fraflytte deres tidligere fælles hjem.

Så var der strid om, hvor mange penge hun skal have i børnebidrag. Nu er skilsmissestriden mellem den amerikanske skuespiller Kevin Costner og Christine Baumgartner gået i en mere håndgribelig retning.

For helt konkret står blandt andet sølvtøj, skåle, møbler, kunst og fjernsyn nu i centrum for den seneste konflikt mellem de to nu tidligere ægtefolk.

Det skriver amerikanske People, som har fået indsigt i nye retsdokumenter.

Her ses Kevin Costner og Christine Baumgartner i marts 2022. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Af dem fremgår det, at 68-årige Kevin Costner forsøger at forhindre, at 49-årige Christine Baumgartner tager noget, som han betragter som 'sin ejendom', med sig ud af huset i Santa Barbara, når hun i slutningen af måneden flytter.

I dokumenterne, som skuespillerens advokater indsendte den 13. juli, fremgår det, at skuespilleren bad retten om at 'forhindre Christine i at fjerne Kevins særeje fra hans hjem og sikre en velordnet proces for fjernelse af hendes særeje (hvis nogen)'.

Ligeledes hævder Kevin Costners advokater, at der i henhold til vilkårene i det nu tidligere pars ægteskabspagt findes en aftale om, at der ikke er noget 'fælleseje'.

Ifølge dokumenterne indsendt af skuespillerens advokathold, skal Christine Baumgartners advokater – angiveligt – have givet udtryk for, at Christine Baumgartner planlægger at fjerne mange genstande, som ikke er hendes særeje.

Kevin Costner og Christine Baumgartner var gift i 18 år. Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Ritzau Scanpix

Videre lyder det, at man skal have bedt Christine Baumgartners hold om at specificere de personlige ting, hun ønsker at tage med sig, men Costners advokater hævder, at man blot modtog en 'håbløst vag og tvetydig' liste som svar.

Eksempelvis skal der af listen fremgå 'tallerkener og skåle/sølvtøj', men uden at man mere konkret specificerer, hvilke tallerkener, hvilke skåle og hvilket sølvtøj der skal være tale om.

Derudover fremgik det også af listen, at Christine Baumgartner ønsker at tage nogle udendørsmøbler, fitnessudstyr og kunst med sig, men Costners advokathold hævder, at det er hans ejendom.

Samme dag, som Costners hold sendte de nye dokumenter ind til retten, skal Baumgartners advokater have indsendt en protest, skriver People.

Kevin Costner og Christine Baumgartner har sammen tre børn. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Af den fremgår det, at Christine Baumgartner bestrider, at hun ikke skal have identificeret de ting, hun vil have med sig, ligesom der blev gjort indsigelse mod påstandene om, at der ikke er noget 'fælleseje'.

På trods af indsigelserne, valgte dommeren – Thomas Anderle – fredag at dømme til fordel for Kevin Costner, skriver People.

Af retsdokumenterne fremgår det, at dommeren godkendte skuespillerens anmodning om foreløbigt at blokere Christine Baumgartner fra at tage visse ejendele fra deres tidligere fælles hjem.

»Christine skal have lov til at fjerne sine toiletartikler, tøj, håndtasker og smykker,« lyder det i kendelsen.

Videre lyder det, at hun dog har forbud mod at tage 'enhver anden ejendom, herunder – men ikke begrænset til – møbler, indretningsartikler, husholdningsapparater og kunstværker'.

Kevin Costner og Christine Baumgartner har tilsyneladende ligget i en bitter strid, siden sidstnævnte den 1. maj søgte om skilsmisse efter 18 års ægteskab.

Siden har de været uenige om datoen for, hvornår Christine Baumgartner skulle være ude af deres fælles hjem, og hvor meget Kevin Costner skal betale i hustru- og børnebidrag.

Blandt andet ligger det allerede nu fast, at de to igen skal mødes i retten den 27. november, når gyldigheden af deres ægteskab skal afgøres.

Sammen har det tidligere ægtepar tre børn: 16-årige Cayden, 14-årige Hayes og 13-årige Grace.

Fra tidligere forhold har Kevin Costner fire ældre børn.

Kevin Costner er især kendt for sin medvirken i filmene 'The Bodyguard', 'JFK' og 'Danser Med Ulve' – og den seneste tid har han opnået stor succes med tv-serien 'Yellowstone', som indtil videre har kørt i fem sæsoner.